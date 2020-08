THL: Uusia koronavirustartuntoja todettu 11

Suomessa on todettu 11 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sunnuntaina. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 731.

Uusin tartuntamäärä on pienin päiväkohtainen määrä tällä viikolla. Viikon korkein uusien todettujen tartuntojen määrä nähtiin torstaina. Tuolloin todettiin 41 uutta tartuntaa vuorokauden aikana.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu tämänhetkisten tietojen mukaan 333. Sairaalahoidossa on aiempien tietojen mukaan kuusi ihmistä, mutta tehohoidossa ei yhtäkään.

Viimeksi Suomessa ilmoitettiin virukseen liittyvistä kuolemista viime maanantaina, jolloin niitä raportoitiin kaksi.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat sairaalassa olevien ja kuolemantapausten määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

STT

Kuvat: