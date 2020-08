Uusia koronavirustartuntoja todettu 21 – Helsinki-Vantaan lentoaseman testauksissa löytyi kaksi tartuntaa

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 21 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on todettu nyt yhteensä 7 752.

THL tiedotti maanantaina myös yhdestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Suomessa on nyt yhteensä 334 ihmistä kuollut liittyen koronavirukseen. Tätä ennen koronavirukseen liittyvä kuolema oli todettu Suomessa viikko sitten 10. elokuuta.

Sunnuntaina uusia koronavirustartuntoja todettiin 11. Päivittäin todetut tartuntamäärät ovat vaihdelleet pääasiassa parinkymmenen päiväkohtaisen tartunnan molemmin puolin.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä viisi potilasta, joista yksikään ei ole tehohoidossa.

Lentoaseman tartunnat Bukarestin-koneesta

Helsinki-Vantaan lentoasemalle Romanian Bukarestista saapuneesta koneesta on löytynyt massatestauksissa kaksi koronapositiivista matkustajaa, kertoo Vantaan kaupunki.

Tähän mennessä kolmen Bukarestista saapuneen koneen matkustajat on testattu. Ensimmäisestä testatusta koneesta ei löytynyt yhtään koronapositiivista. Toisesta testatusta koneesta positiivisen näytteen antoi kaksi matkustajaa. Perjantaina testatun kolmannen koneen näytteiden tulokset eivät ole vielä varmistuneet.

Lentoasemalla on eiliseen mennessä otettu 587 koronavirusnäytettä. Tulokset on saatu 321 näytteestä, joista 5 on ollut positiivisia.

Vantaan kaupungin mukaan lentoasemalla kohdennetaan riskimaista saapuvien matkustajien testauksia THL:n riskiluokitusten mukaan.

