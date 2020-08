THL:n koronasovellus otetaan koekäyttöön huomenna

Koronan älypuhelinsovelluksen koekäyttö alkaa huomenna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sovelluksen avulla ihmiset voivat itse nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

Sovellusta valmistavan teknologiayritys Solitan mukaan sovellus toimii lähettämällä bluetooth-yhteydellä lähiympäristön toisiin puhelimiin anonyymia seurantakoodia. Sovelluksen käyttäjä voi sairastuessaan lähettää oman koodinsa Kelan hallussa olevaan taustajärjestelmään, jolloin tieto välittyy muille mahdollisesti altistuneille käyttäjille.

Sairastuneen kanssa lähikontaktissa olleet saavat THL:n mukaan puhelimeen ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta ja ohjeet ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

– Koekäytöllä haluamme varmistaa, että tämä koko ketju toimii. Sovelluksen on oltava käyttäjille selkeä, helppokäyttöinen ja ehdottoman tietoturvallinen, ja puhelimen on tunnistettava lähikontaktit luotettavasti, sanoo THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho.

Sovellus määrä ottaa käyttöön syyskuussa

THL korostaa, että sovelluksen avulla ei voida tietää, kuka on tartunnan saanut.

Tiistaina alkavassa koekäytössä käyttäjinä on THL:n mukaan muutamia kymmeniä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin työntekijöitä.

Varsinaiseen käyttöön koronasovellus on määrä ottaa syyskuussa, jolloin koronasovelluksen voi ladata älypuhelimeen sovelluskaupasta.

Sovelluksen käyttö on THL:n mukaan vapaaehtoista, mutta siitä saadaan sitä enemmän apua, mitä useampi ottaa sen käyttöön.

STT

Kuvat: