THL:n pääjohtaja HS:lle: maskisuositus tulossa torstaina

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta on kertonut Helsingin Sanomille, että suositus suojaavien kasvomaskien käytöstä on tarkoitus antaa torstaina. THL järjestää silloin tiedotustilaisuuden koronavirustilanteeseen liittyen.

Tervahaudan mukaan suositus kohdistuu erityisesti julkiseen liikenteeseen ja suosituksesta on tulossa alueellinen.

Julkisella liikenteellä tarkoitetaan Tervahaudan mukaan muun muassa itse kulkuvälineiden lisäksi linja-autojen ja junien laitureita ja odotusauloja.

IS: Skopjen-lennon koronatartuntojen määrä nousi

Pohjois-Makedonian Skopjesta lauantaina Turkuun saapuneella lennolla todettujen koronatartuntojen määrä on kasvanut. Ilta-Sanomien mukaan tartuntojen määrä kasvoi 24:stä 26:een, kun kahden testin tulos osoittautui positiiviseksi. Asian vahvisti lehdelle Turun yliopistollisen keskussairaalan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Turun yliopistollisen keskussairaalan johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa, että hänen tietojensa mukaan koneessa oli 158 matkustajaa aiemmin julkisuudessa kerrotun 157:n sijaan.

Matkustajista suurin osa jatkoi matkaansa Turun seudun ulkopuolelle.

STT

