THL:n pääjohtaja: Maskisuositus julkaistaan torstaina – julkiset liikennevälineet erityishuomiona, suosituksesta tulossa alueellinen

Suositus suojaavien kasvomaskien käytöstä on tarkoitus julkaista ensi torstaina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta kertoo, että suositus julkaistaan viikoittaisessa sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n järjestämässä koronavirus-tilannekatsauksessa.

Maskisuosituksen kärjen on Tervahaudan mukaan tarkoitus tulla erityisesti julkista liikennettä ajatellen.

Tervahauta vahvistaa STT:lle, että kaikista kansoitetuimmat liikennevälineet, kuten bussit, junat, raitiovaunut ja metro, kuuluvat suositukseen.

– Tämä ohjeistus on kohdistettu kansalaisille. Ihmiset itse ratkaisevat, ottavatko he maskin käyttöön vai eivätkö ota. Se ei ole suunnattu suoraan liikennöitsijöille tai vaikkapa hallinnolle, hän tiivistää.

Tervahaudan mukaan on turvallinen tulkinta, että maskeja käytetään myös suurien ihmisjoukkojen jakamissa odotusauloissa, laitureilla ja vastaavissa tiloissa.

– Jää nähtäväksi, eritelläänkö niitä suoraan suosituksessa. Kysymys on siitä, syntyykö virukselle tartuntaedellytyksiä siinä, ettei turvaetäisyyksiä pystytä pitämään, hän tarkentaa.

Alueellisuus määräytyy tautitapausten mukaan

Maskien käyttösuosituksesta on tulossa alueellinen.

– Numeerinen raja-arvo eli tautitapausten määrä ratkaisee, onko suositus voimassa kyseisen sairaanhoitopiirin alueelle vai ei, Tervahauta toteaa.

THL:n pääjohtajan mukaan maskisuosituksessa ei ole enää jäljellä suuria kysymyksiä ratkottavana, vaan se on viimeistelyjä ja muotoiluja vaille valmis. Asiantuntijat käyvät vielä asioita läpi ennen julkaisua, mutta Tervahauta vahvistaa suosituksen olevan valmis torstaina.

– Maskien käyttö tulee olemaan selkeä apukeino viruksen leviämisen estämiseksi tilanteisiin, joissa tavanomaiset jokaisen arjessa noudatettavat suojaamis- ja turvaamistoimenpiteet eivät ole käytettävissä. Esimerkiksi juuri silloin, kun etäisyyksiä ei voida pitää, hän tiivistää.

Maskisuosituksen julkaisemisesta torstaina kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

