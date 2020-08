Tiistain Top Ten: Suomen parhaat urheiluseurat

1) Tampereen Pyrintö, 8 eri lajia

124-vuotias Punakone on onnistunut siirtämään sotien jälkeen kukoistaneen yleisseurakulttuurin 2000-luvulle. Talkoohenki kukkii, amatöörien ja ammattilaisten rajapinta ei riko vaan rikastaa toimintaa ja urheilijat kantavat ylpeinä P-kirjainta rinnassaan. Menestystäkin tulee: Pyrintö on Suomen eliittiä suunnistuksessa, yleisurheilussa, koripallossa ja painonnostossa.

2) Oulun Kärpät, jääkiekko

”Puolen Suomen joukkue” on rahantekokone. Kärpät-konserni teki edellisellä tilikaudella 18,6 miljoonan euron liikevaihdolla 1,65 miljoonan euron voiton. Kasvutahti on ollut hurja koko 2000-luvun ja bisnestä on laajennettu festivaaleihin ja henkilöstövuokraukseen. Myös ydintoiminta on kukoistanut: edelliset 15 liigakautta ovat tuoneet seitsemän mestaruutta.

3) Jyväskylän Kenttäurheilijat, yleisurheilu

JKU on noussut kiistatta Suomen johtavaksi yleisurheiluseuraksi. Viime viikonloppuna Turun Kalevan kisoissa seura teki uuden mitaliennätyksensä (10) ja tullee voittamaan parhaalle seuralle jaettavan Kalevan maljan jo kuudentena vuonna putkeen. JKU on kasvattanut jäsenmääränsä lähes 2 000:een, kiitos laadukkaan ja suositun urheilukoulutoiminnan.

4) Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors, 9 eri lajia

HIFK on Suomen kovin seurabrändi. Sitä rakastetaan kovaa ja vihataan lähes yhtä kovaa. Seuralla on Suomen uskollisimmat ja äänekkäimmät kannattajat, vaikka seuran lippulaivojen jalkapallon ja jääkiekon menestyksessä onkin ollut viime vuosina paljon parannettavaa.

5) Helsingin Jalkapalloklubi

HJK:n poukkoilevaa urheilujohtamista ja resursseihin nähden alisuorittavaa liigajoukkuetta on kritisoitu aiheesta. Suuremmassa kuvassa HJK:sta on tullut toimitusjohtaja ja perusklubilaisen Aki Riihilahden johdolla kirkasta strategiaa noudattava pohjoismainen suurseura, joka pelaa omalla stadionillaan ja tekee taloudellista voittoa, jonka se sijoittaa kasvuun.

6) Sotkamon Jymy, pesäpallo

HIFK:n jälkeen Suomen toiseksi kovin seurabrändi. Jymy johti pesäpallon pois sopupelien pitkästä varjosta ja toi lajia aktiivisesti suuriin kaupunkeihin unohtamatta kuitenkaan nälkämaan juuriaan. Samaan aikaan Jymy on ollut pelillinen edelläkävijä ja urheilullinen supermenestyjä: 2000-luvulla 11 mestaruutta ja vain yksi mitaliton kausi!

7) Käpylän Pallo, jalkapallo

Unohdetusta helsinkiläisestä kaupunginosaseurasta on kehittynyt 2010-luvulla Suomen paras poikien kasvattajaseura. KäPasta tulee tasaisesti poikien maajoukkuepelaajia ja seurasta lähtee pelaajia Euroopan huippuakatemioihin. Kaiken takana on niinkin yksinkertainen asia kuin laadukas valmennus.

8) Ilves, viisi eri lajia

Harrastajamäärältään Suomen suurin urheiluseura on nostanut viime vuosina hurjasti profiiliaan niin jääkiekossa kuin jalkapallossa. Hyötyy Pyrinnön tavoin Pirkanmaan kasvavasta talousalueesta, jossa se pystyy haalimaan talentteja riveihinsä riittävän suuresta massasta. Päälajien stadion- ja areenaprojektit ovat valtava mahdollisuus seuralle.

9) Porin Pesäkarhut, pesäpallo

Pesäkarhut on ollut vuosia Suomen suosituin naisjoukkue ja ainoa naispalloiluseura, joka ylittää vuodesta toiseen tuhannen katsojan keskiarvon. Seurassa on panostettu laadukkaan pelaajiston lisäksi markkinoitiin, laadukkaaseen ottelutapahtumaan. Pesäkarhut on osoittanut, ettei kiinnostavuus ole sukupuolesta kiinni.

10) Classic, salibandy

Taas yksi tamperelaisseura! Classic on toiminnanjohtaja Pasi Peltolan värikkäillä ja odottamattomilla tempauksilla nostanut koko lajin kiinnostavuutta. Eikä homma ole perustunut vain pian puhkeavaan buumikuplaan: Classic on ollut 2010-luvun menestynein seura niin naisten kuin miesten liigassa.

Salkkarin urheilutoimitus listaa joka tiistai kymmenen parasta oleellisissa ja varsinkin epäoleellisissa kategorioissa.

