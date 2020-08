Tiistain Top Ten: Formula 1:n MM-sarjan osakilpailuvoittajat

1) Iso-Britannia (tällä hetkellä noin 68 miljoonaa asukasta) 19

Lewis Hamilton on enää neljän voiton päässä Michael Schumacherin kautta aikain ennätyksestä. Todennäköisyydet ovat sen puolella, että Hamilton nousee tällä kaudella ykköseksi. Muut brittimaailmanmestarit: Mike Hawthorn, Graham Hill (kahdesti), Jim Clark (kahdesti), John Surtees, Jackie Stewart (kolmesti), James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button.

2) Italia (60 miljoonaa) 15

Tämän listan tietyllä tapaa suurin erikoisuus. Peräti yhdeksän viidestätoista italialaisesta voitti urallaan vain yhden osakilpailun. Vaikka satunnaisia menestyksiä on tullut yhden kisan voittaneen Jarno Trullin päiviin asti, ovat ainoat maan maailmanmestaruudet 1950-luvun alusta eli MM-sarjan ensimmäisiltä vuosilta.

3) Ranska (65 miljoonaa) 12

Hieman sama tilanne kuin Italialla. Vain Alain Prost on voittanut ranskalaisista maailmanmestaruuden – hänelle titteleitä kertyikin toki neljä. Prost on 51 osakilpailuvoitollaan kyseisen tilaston neljäntenä. Tämän kauden MM-sarjassa on suurin edustus Ranskasta. Toki näillä kolmella kuljettajalla osakilpailuvoitto on melkoisen kiven takana.

4) Saksa (84 miljoonaa) 7

Michael Schumacher on siis toistaiseksi kautta aikain voittolistan ykkösnimi, ja Sebastian Vettel löytyy sijalta kolme. He ja Nico Rosberg ovat saavuttaneet puolet 2000-luvun MM-titteleistä.

5) Brasilia (213 miljoonaa) 6

Ayrton Senna ehti olla ykkönen 41 osakilpailussa, mikä oikeuttaa kaikkien aikojen tilastossa viidenteen sijaan. Kokonaisuutena kisavoittoja on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Italialla. Kolminkertaisen maailmanmestarin Sennan lisäksi tittelin vei kolmesti Nelson Piquet ja kahdesti Emerson Fittipaldi.

6) Suomi (5,5 miljoonaa) ja Yhdysvallat (331 miljoonaa) 5

Kimi Räikkönen (21) ehti ohittaa Mika Häkkisen (20) voittojen määrissä. Nämä miehet löytyvät tilastosijoilta 15 ja 16. On helppoa jossitella sillä, että Mika Salon voitto olisi ilman tallimääräystä nostanut Suomea tällä listalla. Yhtä helppoa on todeta Heikki Kovalaisen ainoan voiton tulleen melkoisten sattumien kautta.

Tietokilpailukysymys: kuka on viimeisin yhdysvaltalainen F1-osakilpailuvoittaja? Kyllä, se Phil Hillin ohella ainoa yhdysvaltalainen maailmanmestari Mario Andretti. Siitä voitosta on vierähtänyt jokunen tovi, sillä se tapahtui vuonna 1978.

8) Australia (25 miljoonaa) 4

Koko nelikolla on varsin merkittävä määrä voittoja. Heistä Jack Brabham voitti maailmanmestaruuden kolme kertaa, Alan Jones kerran. Daniel Ricciardolla on mahdollisuus kasvattaa vielä voittojensa määrää (7), mutta se mahdollisuus on tämänhetkisellä Renault-autolla kovin teoreettinen.

9) Argentiina (45 miljoonaa), Itävalta (9 miljoonaa) ja Ruotsi (10 miljoonaa) 3

Juan Manuel Fangio 1951. Fangio 1954. Fangio 1955. Fangio 1956. Fangio 1957. Siinä on mainittu argentiinalaiset maailmanmestarit – tai siis maailmanmestari.

Itävallan Niki Lauda jakaa voittotilaston yhdeksättä sijaa britti Jim Clarkin kanssa. Gerhard Berger napsi urallaan kymmenen voittoa. Jochen Rindtin voittosaldo näyttää kuutta – hänen avipuolisonsa oli suomalainen Nina Rindt (s. Lincoln).

Ruotsin F1-historia osoittaa aikojen erilaisuutta ja takavuosikymmenten raadollisuutta. Kymmenen voittoa saavuttanut Ronnie Peterson kuoli 34-vuotiaana Italian osakilpailussa 1978, yhden voiton Joakim Bonnier puolestaan 42-vuotiaana Le Mansin 24 tunnin ajossa noin kuutta vuotta aiemmin. Nuorena päättyi myös kolmannen ruotsalaisvoittajan elämä: Gunnar Nilssonin vei kivessyöpä viikkoa ennen 30-vuotissyntymäpäiviä.

Salkkarin urheilutoimitus listaa joka tiistai kymmenen parasta oleellisissa ja varsinkin epäoleellisissa kategorioissa.

