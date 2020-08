Tiktok haastaa Trumpin kieltomääräyksen oikeudessa – Yhdysvaltain hallinto pitää videosovellusta uhkana kansalliselle turvallisuudelle

Kiinalaisomisteinen Tiktok haastaa tuomioistuimessa presidentti Donald Trumpin toimeenpanomääräyksen, joka kohdistui sosiaalisen median videosovelluksen toimintaan Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain hallinto on julkisuudessa ilmoittanut pitävänsä kiinalaissovellusta uhkana maan kansalliselle turvallisuudelle. Lausunnoissa on esitetty, että Kiinan tiedusteluelimet voivat käyttää sovellusta muun muassa teollisuusvakoiluun ja Yhdysvaltain liittovaltion työntekijöiden seurantaan sekä kiristykseen.

Tiktok on kiistänyt tällaiset syytökset ja vakuuttanut, ettei se ole koskaan luovuttanut yhdysvaltalaista käyttäjädataansa Kiinan viranomaisille.

– Vaikka olemmekin jyrkästi eri mieltä hallinnon huolien kanssa, olemme vuoden ajan yrittäneet hyvässä yhteistyön hengessä löytää rakentavaa ratkaisua, Tiktokin tuoreessa lausunnossa kerrotaan.

Tiktok kertoo vievänsä asian oikeuteen, jotta yhtiötä ja sovelluksen käyttäjiä kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti.

Teinien sovelluksesta suurvaltasuhteiden heittopussi

Sovelluksen omistajat ovat aiemmin tähdentäneet muun muassa sitä, ettei palvelu ole ensinnäkään saatavilla Kiinassa ja että sen yhdysvaltalaisten käyttäjien tiedot ovat tallennettuna Virginian osavaltioon. Varmuuskopiot löytyvät Singaporesta. Yhtiön mukaan työntekijöiden pääsyä käsiksi näihin tietoihin kontrolloidaan tiukasti.

Trump allekirjoitti 6. elokuuta presidentin toimeenpanomääräyksen, joka antoi yhdysvaltalaisille 45 vuorokautta aikaa katkaista siteensä Tiktokin omistajayhtiö Bytedanceen. Tätä määräaikaa pidennettiin viime viikolla Trumpin allekirjoittaessa asetuksen, jonka mukaan Bytedancen tulee myydä Yhdysvaltain-toimintonsa 90 päivän sisällä.

Tiktok on valtavan suosittu sovellus Yhdysvalloissa ja maailmalla erityisesti teini-ikäisten parissa. Sovellusta on ladattu yksin Yhdysvalloissa jo 175 miljoonaa kertaa.

Kiinan mukaan Trumpin linjauksissa on kyse poliittisesta ajojahdista.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-posed-tiktok/

STT

