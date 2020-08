Tornion räjähdyksestä epäillyt miehet vangittiin – ovat poliisille ennestään tuttuja

Tornion räjähdyksestä epäillyt kaksi miestä on vangittu. Lapin käräjäoikeus määräsi 38- ja 20-vuotiaat miehet tutkintavankeuteen todennäköisin syin epäiltyinä tuhotyöstä ja räjähderikoksesta.

Vangitsemisistunnot pidettiin Kemissä aamulla.

Tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista kertoo STT:lle, että 38-vuotias mies on jutun pääepäilty. Mäntyniemi ei tutkinnallisista syistä avaa tarkemmin, mihin tämä perustuu.

Mäntyniemen mukaan vangitut miehet asuvat Pohjois-Suomessa ja ovat poliisille ennestään tuttuja.

Kahden viikon takaisessa räjähdyksessä Tornion Aarnintiellä vahingoittui Rajavartiolaitoksen käyttöön vuokrattu pakettiauto. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.

Oliko Rajavartiolaitos tarkoitettu kohteeksi?

Poliisi selvittää edelleen teon motiivia.

– Tässä selvitetään, ovatko he tarkoituksellisesti räjäyttäneet Rajavartiolaitoksen auton. Ovatko he tienneet, että kyseinen auto kuuluu Rajavartiolaitokselle. Tämä on meidän luupin alla oleva keskeinen kysymys. Tähän ei ole saatu täyttä vastausta vielä tässä vaiheessa tutkintaa, Mäntyniemi sanoo.

Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on majoittunut Aarnintiellä, joka on pienkerrostalovaltaista asuinaluetta. Poliisin tietojen mukaan vuokra-autoa oli käytetty räjähdystä edeltäneenä iltana. Autossa ei ollut Rajavartiolaitoksen tunnuksia.

Tutkinnassa tehtiin viime perjantaina neljä kiinniottoa Länsi-Lapissa ja lauantaina viides kiinniotto Lapin alueella. Lauantaina otettiin kiinni tänään vangittu 38-vuotias mies.

Kiinni otetuista kolme on vapautettu.

– Osallisuus on sen verran vähäinen, että heidät päästettiin pois, Mäntyniemi sanoi.

STT

