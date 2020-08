Trump antoi ymmärtää harkitsevansa tietovuotaja Edward Snowdenin armahtamista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antaa ymmärtää harkitsevansa tietovuotaja Edward Snowdenin armahtamista. Trump kommentoi asiaa median kysyttyä siitä tiedotustilaisuudessa lauantaina paikallista aikaa. Trumpin lausunnosta kertoi muun muassa Washington Post.

Snowden elää nykyisin maanpaossa Venäjällä. Häntä vastaan nostettiin syyte vakoilusta ja valtionsalaisuuksien varastamisesta Yhdysvalloissa vuonna 2013.

Snowdenin tietovuodot paljastivat Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston NSA:n laajan valvontakoneiston, jonka toimintaan osallistuivat myös Britannia, Australia ja Kanada.

Trump sanoi, ettei tunne Snowdenin tilannetta erityisen hyvin.

– Aion selvittää asiaa. On paljon ihmisiä, joiden mielestä häntä tulisi kohdella toisin. Osa taas ajattelee, että hän teki hyvin pahoja asioita, Trump muotoili median edessä golfklubillaan New Jerseyssä.

Suhtautuminen Snowdenin tekoihin on ollut vähintäänkin kaksijakoista. Hänen kannattajiensa mukaan kyse oli merkittävän epäkohdan paljastamisesta, minkä vuoksi armahdus olisi oikeutettu. Tuomio vakoilusyytteistä voisi tarkoittaa kymmeniä vuosia vankilassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Snowden on aiemmin ilmaissut halunsa palata Yhdysvaltoihin, mutta vain, jos hänelle taataan reilu oikeudenkäynti.

Washington Postin mukaan Trump ei lehdistötilaisuudessa vastannut suoraan kysymykseen siitä, pitääkö hän Snowdenia petturina.

Vielä vuoden 2016 vaalikampanjansa aikaan Trump ei piilotellut näkemystään.

– Minusta hän on täysi petturi. Kohtelisin häntä hyvin ankarasti, Trump sanoi tuolloin AFP:n mukaan.

