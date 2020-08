Trump matkustaa Kenoshaan, jossa poliisi ampui mustaa miestä selkään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä vierailla ensi viikolla Wisconsinin osavaltion Kenoshassa, jossa poliisi ampui useita kertoja mustaihoista Jacob Blakea selkään noin viikko sitten. Valkoisesta talosta kerrottiin vierailusta lauantaina paikallista aikaa.

Blake jäi ampumisesta henkiin, mutta hän on halvaantunut.

Ampuminen on herättänyt poliisin harjoittamaa väkivaltaa vastustavia protesteja kaupungissa. Trumpin on vierailullaan määrä tarkastella levottomuuksien aiheuttamia vahinkoja ja tavata lainvalvojia. Tiedossa ei ole, aikooko Trump tavata Blaken perheen.

Kenoshan lisäksi protesteja on järjestetty muun muassa pääkaupunki Washingtonissa.

Osa Blaken ampumiseen johtaneista tapahtumista on yhä epäselviä, ja viranomaiset tutkivat tapahtumia. Viikonloppuna kuohuntaa herätti Kenoshan poliisien ammattijärjestön tiedote, jonka mukaan Blake olisi ”taistellut aktiivisesti” pidätystä vastaan ja kantanut veistä.

Blaken setä Justin Blake on kuvannut kannanottoa ”roskaksi ja loukkaavaksi”.

– Hänellä ei ollut asetta eikä hän ansainnut tulla ammutuksi seitsemää kertaa selkään, hän sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

– Emme salli heidän tulevan viikkoa myöhemmin väittämään, että tilanteeseen olisi liittynyt jokin ase sen jälkeen, kun he ovat väliaikaisesti halvaannuttaneet sisareni pojan, hän lisäsi.

STT

Kuvat: