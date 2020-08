Trump matkustaa Kenoshaan, jossa poliisi ampui mustaa miestä selkään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä vierailla ensi viikolla Wisconsinin osavaltion Kenoshassa, jossa poliisi ampui useita kertoja mustaihoista Jacob Blakea selkään noin viikko sitten. Valkoisesta talosta kerrottiin vierailusta lauantaina paikallista aikaa.

Blake jäi ampumisesta henkiin, mutta hän on halvaantunut.

Ampuminen on herättänyt poliisin harjoittamaa väkivaltaa vastustavia protesteja kaupungissa. Trumpin on vierailullaan määrä tarkastella levottomuuksien aiheuttamia vahinkoja ja tavata lainvalvojia.

STT

