Trump vieraili Laura-hurrikaanin runnomissa osavaltioissa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump vieraili lauantaina Texasin ja Louisianan osavaltioissa, joita Laura-hurrikaani runnoi aiemmin samalla viikolla.

Presidentti kehui tiedotustilaisuudessa sekä paikallisia että liittovaltion viranomaisia näiden toiminnasta. Hän myös sanoi, ettei ole kuullut yhtäkään valitusta siitä, kuinka Laura-hurrikaaniin on reagoitu.

Hurrikaanin on kerrottu aiheuttaneet ainakin 14 ihmisen kuoleman Texasissa ja Louisianassa. Osa ihmisistä kuoli sisätiloissa käytettyjen generaattoreiden aiheuttamiin häkämyrkytyksiin.

Haitilla myrskyn on puolestaan kerrottu aiheuttaneet yli 30 ihmisten kuoleman. Laura iski Karibialla sijaitsevaan valtioon viime viikonloppuna trooppisena myrskynä ja voimistui sitten hurrikaaniksi.

Yhdysvalloissa Laura heikentyi ja muuttui lopulta trooppiseksi myrskyksi.

STT

