Trumpin mukaan liittovaltion joukot pysyvät Portlandissa, kunnes anarkistit on saatu ”siivottua”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan liittovaltion joukot pysyvät mielenosoitusten valtaamassa Portlandissa, kunnes paikallinen poliisi saa siivottua kaupungista anarkistit ja kiihottajat. Trump kommentoi asiaa Twitterissä myöhään perjantaina illalla.

Liittovaltion joukot olivat aloittaneet torstaina vaiheittaisen vetäytymisen kaupungista, ja Portlandin poliisi raivasi teitä ja tyhjensi puistoja vetäytymistä varten. Pormestari Ted Wheelerin mukaan poliisin toimet olivat osa sopimusta joukkojen vetäytymisestä.

Vetäytymisen ehtona on ollut se, että paikallinen poliisi saa taattua oikeustalon sekä muiden mielenosoittajien piirittämien rakennusten turvallisuuden.

Aiemmin tällä viikolla myös kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Chad Wolf kyseenalaisti liittovaltion joukkojen täydellisen vetäytymisen. Wolfin mukaan vetäytyminen on mahdollista vain, jos turvallisuustilanne Portlandissa paranee merkittävästi.

Trump lyttäsi paikallisjohdon ja poliisin toimet

Liittovaltion joukot ovat olleet torjumassa rikollisuutta Portlandissa, jossa mielenosoitukset ovat jatkuneet lähes yhtäjaksoisesti toukokuun lopulta.

Joukkojen läsnäolo on herättänyt Portlandissa laajaa vastustusta ja protestointi joukkojen tultua on jopa yltynyt. Joukkojen on kerrottu muun muassa ajaneen tunnuksettomilla autoilla, käyttäneen kovia otteita mielenosoittajia vastaan ja ottaneen heitä kiinni ilman selityksiä.

Vielä torstaina Trump epäili paikallisviranomaisten kykyä puuttua mielenosoituksiin, sillä kaupungin kaduilla oli yhä tuhansia mielenosoittajia.

– Olemme olleet tekemisissä sekä kuvernöörin että pormestarin kanssa, emmekä usko että he tietävät mitä ovat tekemässä, koska ei tämän (mielenosoitusten) olisi pitänyt jatkua 60 päivää, Trump sanoi tuolloin.

– Ei ole meidän tehtävämme mennä tyhjentämään kaupungin katuja. Paikallisen poliisin pitäisi hoitaa se homma.

Aiemmin tällä viikolla Trumpin hallinto ilmoitti myös kolmesta uudesta kaupungista, joihin aiotaan lähettää liittovaltion joukkoja torjumaan rikollisuutta.

Oikeusministeri William Barr sanoi, että Clevelandin, Detroitin ja Milwaukeen kaupungeissa on nähty häiritsevän suuri nousu väkivaltarikosten ja eritoten henkirikosten määrässä.

