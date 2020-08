Trumpin pitkäaikainen neuvonantaja Kellyanne Conway jättää tehtävänsä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway ilmoittaa jättävänsä tehtävänsä. Hän siirtyy Trumpin esikunnasta syrjään kuun vaihteessa.

Conwayn mukaan hän päätti itse jättää Valkoisen talon ja sanoo keskittyvänsä jatkossa perheeseensä. Perheessä on yhteensä neljä lasta, joiden etäkoulunkäyntiin Conway kertoo osallistuvansa tiiviimmin.

– Lapsilleni on luvassa vähemmän draamaa ja enemmän äitiä, hän sanoo lausunnossaan.

Eroilmoitusta edelsi Conwayn Claudia-tyttären julkinen ulostulo Twitterissä, jossa hän ilmaisi olevansa järkyttynyt, jos hänen äitinsä puhuu tänään alkavassa republikaanien puoluekokouksessa.

Myös Conwayn puoliso, juristina toimiva George Conway, on useasti avoimesti kritisoinut Trumpia ja hänen soveltuvuuttaan presidentiksi.

Kellyanne Conway on pysynyt Trumpin rinnalla vuoden 2016 presidentinvaalikampanjasta saakka. Hän on tullut tunnetuksi lukuisista televisiohaastatteluistaan, joissa hän järkähtämättömästi puolustaa Trumpia.

Conway esimerkiksi lanseerasi termin ”vaihtoehtoiset faktat” puolustaessaan Trumpin ensimmäisen lehdistösihteerin Sean Spicerin väitettä siitä, että Trumpin virkaanastujaiset olisivat keränneet ennätyksellisen yleisömäärän.

