Tunnelma keskustan puheenjohtajatentissä tiivistyi: ”Annika, sähän olisit voinut kilauttaa mulle”

Kiivaana käyvä keskustelu UPM:n Jämsän paperitehtaan sulkemisesta nostattaa eroja hallituspuolueiden välillä. Keskustan puheenjohtajana ainakin lauantaihin asti jatkavan Katri Kulmunin mielestä hallituspuolueiden käsitykset taloudesta eroavat merkittävästi.

Kulmunin vahvimmaksi haastajaksi noussut Annika Saarikko sanoo hänkin, että keskustan ja pääministeripuolue sosiaalidemokraattien välillä on merkittäviä eroja suhtautumisessa talouden vakauteen ja yritysten merkitykseen.

Teollisuuden pärjääminen nousi esiin Politiikan toimittajien tentissä keskustan puheenjohtajaehdokkaille. Tunnelma Kulmunin, Saarikon, Petri Honkosen ja Ilkka Tiaisen välillä oli edelleen suhteellisen sopuisa, vaikka loppuviikosta järjestettävään puoluekokoukseen on aikaa enää muutamia päiviä.

Alkukesän käänteiden kertaaminen herätti kuitenkin tiukempaa sananvaihtoa.

Istuvan puheenjohtajan poikkeuksellisesti vain vuoden taipaleen jälkeen haastanut Saarikko on toivonut, että keskustassa olisi vähemmän hässäkkää, eikä erolla hallituksesta uhkailtaisi.

– Tuo lausahdus touko-kesäkuun vaihteessa liittyi hetkeen, jossa alkoi liikkua puolueen sisällä ja mediankin kautta huhuja siitä, että keskusta pohtii koronaviruksen keskellä, onko järkevää jatkaa tässä hallitusyhteistyössä, Saarikko kertasi.

Kulmuni ihmetteli näkemystä epäselvyydestä.

– Annika, sähän olisit voinut kilauttaa mulle kesäkuun alussa, kun sanot, että mediassa oli spekulaatiota.

Mihin Saarikko puolestaan vastasi:

– Palataan tähän yksityiskohtaan. Voidaan käydä se erikseen vielä läpi. Koko keskustan eduskuntaryhmä oli aika autuaan tietämätön siitä, mitä juuri sinä viikonloppuna puolueessa tapahtui. Se on menneiden kaivelua.

Kulmunin mielestä mitään epäselvyyttä hallituksessa jatkamisesta ei ole keskustassa ollut.

Lääkkeet teollisuudelle vaihtelivat

Puheenjohtajaehdokkaat pääsivät ottamaan kantaa viime päivinä voimakkaita tunteita nostattaneeseen keskusteluun teollisuuden kilpailukyvystä.

Kulmunin mielestä suomalaiselle teollisuudelle ei saa tulla yhtään uutta kustannusta, jotka heikentäisivät yhtiöiden kustannuskilpailukykyä. Hän viivyttäisi sen takia suunnitelmia luopua teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmästä.

Hallitus on luvannut laskea teollisuuden ja esimerkiksi konesalien sähköveron kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Samalla hallitusohjelmassa on linjattu, että teollisuuden merkittävä verotuki, energiaveron palautusjärjestelmä, poistetaan.

Kulmunin mukaan palautusjärjestelmä voidaan poistaa vasta pitkän siirtymäajan jälkeen.

– Sähkövero menee nollaan, mutta energiaveron palautuksen täytyy olla pidemmän aikaa ja se vaatii pitkän siirtymäajan, Kulmuni viitoitti.

Myös teollisuuden toivomasta päästökauppakompensaation jatkosta hänen mukaansa neuvotellaan, ja tukea häneltä sille löytyy.

Saarikon mukaan toimintaympäristö pitää vakauttaa ja hiljenevillä tehdaspaikkakunnilla tarvitaan äkillisen rakennemuutoksen tukea.

Pienten ja keskisuurten yritysten osalta luottamusta voidaan hänen mukaansa kohentaa esimerkiksi lisäämällä paikallista sopimista.

– Yksittäisenä aiheena aivan liian pienelle huomiolle on jäänyt valtiovarainministeriön esittämä tutkimus- ja kehitystoiminnan verohuojennus, jota yritykset voivat hyödyntää, Saarikko sanoi.

Petri Honkosen mielestä teollisuuden kustannusten ei saa antaa enää nousta. Se on reunaehto, joka hänen mielestään määrittelee myös puolueen mahdollisuuden jatkaa hallituksessa.

Kriisitilanne on hänen mielestään paljastanut myös, ettei suomalainen työmarkkinajärjestelmä toimi kuten pitäisi.

– Jos meidän keskitetty työmarkkinajärjestelmä toimisi hyvin, työnantajat ja työntekijät neuvottelisivat jo nyt aktiivisesti työvoimakustannusten alentamisesta, mutta eivät neuvottele. Sen takia pitää edetä paikallisempaan sopimiseen, Honkonen sanoi.

Aktiivipolitiikan ulkopuolelta kisassa on mukana yrittäjä Ilkka Tiainen.

Keskustan puoluekokous järjestetään perjantaina ja lauantaina Oulussa sekä koronan takia etäpisteissä eri puolella Suomea. Puheenjohtaja valitaan lauantaina.

Anniina Luotonen

STT

