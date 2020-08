Turkki laajentamassa kaasun etsintää Välimerellä, EU vaatii keskeyttämään etsinnän välittömästi

Euroopan unioni vaatii Turkkia lopettamaan välittömästi kaasunetsinnän itäisellä Välimerellä.

Turkin on määrä laajentaa kaasun etsintäänsä Kyproksen lounaisrannikolla tällä viikolla. Turkin laivaston mukaan Yavuz-laivan on määrä käynnistää etsinnät tiistaina ja jatkaa niitä syyskuun 15. päivään saakka.

Öljyn ja kaasun etsinnät ovat vieneet Turkin törmäyskurssille paitsi Nato-liittolaisensa Kreikan myös Euroopan unionin kanssa. Ranskan puolustusministeriö kertoi torstaina maan ”lisänneen väliaikaisesti” sotilaallista läsnäoloaan itäisellä Välimerellä Turkin ja Kreikan kiristyneiden välien takia.

Turkki lähetti viime viikolla tutkimusaluksen ja sitä suojelevia laivaston aluksia lähelle Kreikalle kuuluvaa Kastelorizon pikkusaarta. Myös Kreikka toi laivastonsa aluksia alueelle.

Turkin lähettämä Oruc Reis -tutkimusalus etsii kiistanalaisella merialueella kaasua.

Ranska, Turkki ja Kreikka ovat kaikki sotilasliitto Naton jäsenmaita, mutta Ranska on tukenut kiistassa EU-maa Kreikkaa. Turkki syytti perjantaina Ranskan käyttäytyvän kiusaajan tavoin.

Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo tapasi sunnuntaina kollegansa Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglun keskustellakseen alueen jännitteiden lieventämisestä.

Cavusoglu kertoi tapaamisen jälkeen, että Turkki jatkaa ”intressiensä puolustamisesta”.

Kiistellyn alueen kaasu- ja öljyvarat houkuttavat

Kiista Välimeren vesistä on jatkunut jo jonkin aikaa.

Turkin mukaan kiistelty merialue Kastelorizon lähellä on Turkin mannerjalustan päällä, Kreikan mukaan taas vedet ovat Kreikan talousvyöhykettä.

Kiistan taustalla ovat paitsi maiden vanhastaan huonot suhteet myös itäisen Välimeren huomattaviksi osoittautuneet kaasu- ja öljyvarat. Turkin mukaan Kastelorizon ympärillä on Kreikan aluevettä, mutta ei laajempaa niin kutsuttua yksinomaista talousvyöhykettä, kuten Kreikka väittää.

Lähes kaikki Turkin ja Kreikan välissä sijaitsevan Egeanmeren saaret kuuluvat Kreikalle vuonna 1923 solmitun Lausannen sopimuksen mukaisesti.

Itäisen Välimeren luonnonvarojen etsimistä ja hyödyntämistä silmällä pitäen yhtäältä Kreikka, Kypros ja Egypti sekä myös Turkki ja sen tukema Libyan hallinto ovat sopineet rajanvedoista merialueella. Eri osapuolet eivät hyväksy toistensa tekemiä sopimuksia.

STT

Kuvat: