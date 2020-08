Turkuun lauantaina Skopjen lennolla saapuneet 115 matkustajaa karanteeniin, vaikka kaikkia ei testattu koronaviruksen varalta

Kaikki Pohjois-Makedonian Skopjesta lauantaina Turkuun saapuneen lennon matkustajat on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, Turun kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Turun kaupungin mukaan lennon 115 matkustajasta 95 prosenttia testattiin koronaviruksen varalta. Testitulokset valmistuvat maanantaina. Ne ilmoitetaan testatuille puhelimitse, ja niistä tiedotetaan julkisesti.

Turun kaupungin toimialajohtaja Riitta Liuksa kertoo STT:lle, että noin viiden testaamattoman matkustajan joukossa on ollut esimerkiksi pieniä lapsia.

– Emme voi valitettavasti tarkkaan julkisesti eritellä testittä jääneitä matkustajia, sillä se loukkaisi heidän tietosuojaansa, Liuksa toteaa.

Jokainen lennon matkustajista asetettiin kuitenkin karanteeniin, oli hänet testattu tai ei.

– He menevät karanteeniin nykyisen tartuntatautilain mukaisesti. Perusteena on käytetty Pohjois-Makedoniassa valitsevaa yleistä koronavirustilannetta ja aiemmista kahdesta lennosta saatuja testaustuloksia, Liuksa sanoo.

Turkuun Skopjesta saapuneiden lentojen matkustajien testaaminen aloitettiin lauantaina 8. elokuuta. Testejä on tehty nyt kolmen eri lennon matkustajille.

