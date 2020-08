Turun AMK:n Salon yksikköön tänä syksynä 25 lisäpaikkaa

Turun ammattikorkeakoulu on lisännyt aloituspaikkojen määrää tänä syksynä 90 paikalla. Turun AMK:n Salon toimipisteessä Salo IoT Campuksella lisäpaikkoja on yhteensä 25. Digitaalisen liiketoiminnan tradenomikoulutuksessa lisäpaikkoja on 5 eli yhteensä opintonsa aloittaa 30 opiskelijaa. Sairaanhoitajakoulutuksessa lisäaloituspaikkoja on kokonaista 20.

– Saimme kokonaan uuden ryhmän. Kun aikaisemmin meillä on ollut A ja B -ryhmät, nyt aloittaa myös ryhmä C, kertoo sairaanhoidon koulutusalan koulutus- ja tutkimuspäällikkö Riitta-Liisa Lakanmaa.

– Se on hieno juttu. Se on Salon sairaanhoitajakoulutuksessa 30 prosentin lisäys, ja olemme siitä tosi iloisia. Sitä varten saimme rekrytoida myös kokonaan uuden opettajan, Lakanmaa iloitsee.

– Salon sairaanhoitajakoulutus ei ole ollut niin vetovoimainen kuin Turun, mutta hakijamäärään on silti oltu tyytyväisiä. Minusta oli hyvä uutinen, että ryhmä saatiin juuri Saloon ja saimme rekrytoitua vielä salonseutulaisen opettajan, hän jatkaa.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen mukaan koko Suomen ammattikorkeakouluissa aloittaa tänä vuonna 5 600 uutta opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2019.

Ammattikorkeakoulut lisäävät opiskelijamääriä huomattavasti enemmän kuin kesäkuun lisätalousarviolla tavoitellulla 2 200 aloituspaikalla. Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen toteaa tiedotteessa, että aloituspaikkojen lisääminen on vastaus korkeakoulujen hakijasuman purkamiseen, nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseen ja tulevaisuuden työvoimatarpeisiin.

AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin paikan vastaanottaneiden määrä kasvoi tänä vuonna 13 prosentilla eli lähes 4 400 opiskelijalla viime vuodesta. Kaikkiaan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa aloittaa 39 000 uutta opiskelijaa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon aloittavien määrä on 22 prosenttia eli 1 200 opiskelijaa suurempi kuin viime vuonna. YAMK-koulutuksissa aloittaa kaikkiaan 6 900 uutta opiskelijaa. YAMK-tutkinto on työelämässä oleville tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto.

Uusien opiskelijoiden määrä kasvoi eniten sosiaali- ja terveysalan, tekniikan sekä ICT-alan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Sosiaali- ja terveysalalla uusien opiskelijoiden määrä kasvoi 1 500 opiskelijalla, tekniikassa 1 200 opiskelijalla ja ICT-alalla 800 opiskelijalla.

Suhteellisesti kasvu oli suurinta luonnonvara-alojen koulutuksissa, joissa uusien ammattikorkeakoulututkinnon suorittajien määrä kasvoi 31 prosentilla viime vuodesta. Tämä tarkoittaa noin 250 aloittavan opiskelijan lisäystä viime vuoteen.