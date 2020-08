Tutkimus: Kavereiden puute tärkeä syy nuorten miesten vähäiseen liikuntaan

Haluttomuus liikkua yksin on merkittävä syy nuorten, armeijan käyneiden miesten vähäiseen liikkumiseen vapaa-ajalla. Näin kertoo reserviläisten toimintakykyä selvittänyt tutkimus.

Tutkimus vahvistaa ensimmäistä kertaa suomalaisella aineistolla, että nuorilla miehillä etenkin vapaa-ajan liikunnalla on vahva yhteys hyvään terveyteen ja elämänhaluun sekä mielen hyvinvointiin.

Yhteys on erityisen voimakas niillä, joilla oli muita tutkimukseen osallistuneita vähemmän psyykkisiä voimavaroja. Mitä enemmän nämä miehet harrastivat liikuntaa vapaa-ajallaan, sitä paremmin he voivat mieleltään.

Lisäksi fyysisesti hyväkuntoiset miehet arvioivat tutkimuksessa elämänlaatunsa paremmaksi kuin huonompikuntoiset ikätoverinsa. Tutkimuksen mukaan etenkin hyvällä lihaskunnolla oli yhteys mielen hyvinvointiin.

– Yksinäisyys vaikuttaa olevan merkittävä syy nuorten miesten vähäiseen liikuntaan, sanoo erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlecher Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) tiedotteessa.

Tutkimukseen osallistui yli 750 reserviläistä

Lasten ja nuorten lisäksi myös nuorille aikuisille olisi Appelqvist-Schmidlecherin mukaan hyvä tarjota matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia liikuntaan julkisena palveluna.

– Ne antaisivat mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin ja yhdessä liikkumiseen, hän lisää.

Nyt julkistettu tutkimus on osa Reserviläisten toimintakyky -tutkimusta, joka toteutettiin kertausharjoitusten yhteydessä vuonna 2015, ja siihen osallistui 754 keski-iältään 26-vuotiasta reserviläistä eri puolilta Suomea.

Tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopiston, Maanpuolustuskorkeakoulun, Sotilaslääketieteen keskuksen, UKK-Instituutin ja THL:n yhteistyönä. Reserviläiset osallistuivat kuntotesteihin ja täyttivät omaa terveyttä ja hyvinvointia koskevan kyselylomakkeen.

STT

