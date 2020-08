Sateet jatkuvat, ja lämpötilat kääntyvät pikkuhiljaa laskuun – maanantain ja tiistain välinen yö on kylmin pitkään aikaan

Lauantaina alkaneet sateet jatkuvat voimakkaina myös sunnuntaina, mutta sunnuntaita vietetään vielä varsin lämpimissä mittarilukemissa Etelä- ja Keski-Suomessa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Ensi yönä etelässä saadaan rankkoja sateita, jotka siirtyvät aamun aikana Itä-Suomen ylle.

– Sunnuntain yleiskuva on se, että maan pohjoisosassa on pilvisempää ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueella on monin paikoin ukkosta. Maan etelä- ja keskiosa on puolipilvinen, ja paikoin tulee sadekuuroja, mutta aurinko pääsee kuitenkin pilkahtelemaan, kertoo päivystävä meteorologi Antti Kokko.

Hänen mukaansa sunnuntaina lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa vielä 20-22 asteen tuntumassa. Pohjoisessakin mittari näyttää 15-19 lämpöastetta pilvisyydestä ja epävakaisuudesta huolimatta. Ainoastaan Käsivarren Lapissa on vähän viileämpää.

Tiistaina ei päästä enää pariinkymppiin

Maanantaina Suomi kuuluu edelleen kosteampaan ja lämpimämpään ilmamassan alueeseen, mutta kylmempi ja kuivempi ilmamassa on jo saavuttanut Ruotsin ja Norjan.

– Maanantai on aika epävakainen koko maassa. Etelä- ja keskiosassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja päivän aikana. Pohjoisessa on pilvisempää, ja sadekuuroja tulee sielläkin, mutta ei ehkä ukkosta. Pohjois-Lapissa päivälämpötila jää 10-13 asteeseen, eteläisemmässä Lapissa on 15-18 astetta, Kokko ennustaa.

Maanantain ja tiistain välinen yö on kylmempi koko maassa. Yön alin lämpötila liikkuu kymmenen asteen korvilla. Kylmimmät lukemat saadaan Pohjois-Lapissa, 6-7 asteen paikkeilla.

Tiistaihin tultaessa kylmä ja kuiva ilmamassa ovat vallanneet Suomen eikä lämpötila nouse enää etelässäkään 20 asteeseen. Etelä- ja Keski-Suomessa päivälämpötilat liikkuvat 15-19 asteessa. Pohjoisessa lämpöä saadaan 10-15 astetta.

Koko maassa tulee paikoin sadekuuroja.

Voimakas tuuli jatkuu koko viikonlopun

Sunnuntai on varsin tuulinen, ja kaikilla merialueilla on voimassa huomautus veneilijöille. Pohjanlahdella luvassa on voimakkaampaakin tuulta. Tuuli on kohtalaista, osin navakkaa myös maa-alueilla, erityisesti Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Maanantaina tuulet tyyntyvät hieman, mutta kohtalaista tuulta ja jokseenkin puuskaista tuulta on luvassa kaikkialle muualle paitsi Lappiin.

Myös tiistaina koko maahan on luvassa kohtalaista tuulta.

STT

