Uusi kaupunginjohtaja Tero Nissinen laskee, että voi aloittaa Salossa vuodenvaihteessa

Salon kaupunginjohtajaksi valittu Tero Nissinen laskee, että hän voi aloittaa uudessa virassaan vuodenvaihteen tienoilla.

Salon valtuusto valitsi Nissisen maanantaina suljetulla lippuäänestyksellä äänin 33–18. Vastaehdokkaana oli Salon vt. kaupunginjohtaja ja talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen.

– Hyvältä tuntuu. Kisa oli tiukka, ja hyviä kilpakumppaneita oli viivalla, urheilumies Nissinen kommentoi tulosta tuoreeltaan kokouksen jälkeen.

Hän ei ole vielä sopinut mitään töiden aloittamisesta Salossa. Arvio vuodenvaihteesta syntyi puhelimessa lyhyellä laskutoimituksella.

– Valtuuston päätös on toivottavasti lainvoimainen lokakuun alussa. Siitä kahden kuukauden irtisanomisaika, ja lyhyt loma, jonka aikana resetoin vähän kovalevyä… Vuodenvaihde olisi aika hyvä. Toki aion tehdä reissuja Saloon loppusyksyn aikana perehtymismielessä, Nissinen suunnitteli.

Hän sanoo ymmärtäneensä hakuprosessin aikana, että Salossa toivotaan pitkäaikaisempaa kaupunginjohtajaa kuin Lauri Inna.

– Lähtökohtaisesti en ole käymään tulossa, Nissinen sanoo vastanneensa kysymyksiin sitoutumisesta.

Kaupunginvaltuustossa Tero Nissisen valinta alkoi varmistua jo puheenvuorojen aikana. Moni valtuutettu painotti valinnassaan kokemusta, ja 18 vuotta kuntia johtanut Nissinen on selvästi Korhosta kokeneempi.

Simo Paassilta (sd.) muistutti, että Salo on tukalassa taloustilanteessa, josta selviämisessä kaupunginjohtajalla on keskeinen rooli.

– Salo tarvitsee nyt vahvan johtajan, johtajan, jolla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kaupungin johtamisesta ja jolla on näyttöä vaikeidenkin asioiden ratkaisuista, Paassilta perusteli kannatustaan Nissiselle.

Sanna Lundström (kok.) sanoi vakuuttuneensa Anna-Kristiina Korhosen paremmuudesta. Nissisellä on Lundströmin mukaan enemmän kokemusta, mutta Korhosessa hän näki sisupussin, joka käy innokkaasti uusien tehtävien kimppuun ja etsii uusia ratkaisuja.

– Anna osaa ajatella myös sydämellään. Hän ei ole kylmä numeroiden takaa johtaja, Lundström perusteli.

Ilkka Uusitalo (kesk.) piti kaupunginjohtajan valintaa valtuustokauden tärkeimpänä päätöksenä. Hän toivoi vahvaa, kokenutta ja hyvät verkostot omaavaa kaupunginjohtajaa kääntämään Salon taloustilanteen.

Uusitalo toivoi uudelta ykkösjohtajalta myös pitkäaikaista sitoutumista Saloon.

– Nissinen on mielestäni paras valinta, hän totesi.

Marjatta Hyttinen (kok.) kehui ehdokkaita ja arveli joka ryhmästä löytyvän kannatusta molemmille. Hyttisen suosikki oli Nissinen.

– Meillä on virkamiesjohto vaihtunut melkein kokonaan. Tarvitaan johtaja, jolla on pitkäaikainen kokemus kunnallishallinnosta, hän perusteli.

Jaana Haapasalo (sit.) ei ollut täysin tyytyväinen valintaprosessiin ja moitti varsinkin 24 000 euroa maksanutta henkilöarviointia.

– Silti on saatu kaksi ihan kelpo ehdokasta. Heistä päädyn Tero Nissiseen, Haapasalo totesi.

Marja Ruokonen (vas.) sanoi Salon tarvitsevan sympaattista, empaattista ja ennen kaikkea kokenutta kaupunginjohtajaa, joka sitoutuu vähintään kahdeksi vaalikaudeksi työpaikkaansa. Nissinen oli hänen valintansa.

– Olen nuoruuden kannalla, vastasi Simo Vesa (sd.) ja ilmoittautui Korhosen kannattajiin.

Saku Nikkanen (sd.) kehui molempia hakijoita tosi hyviksi, mutta ilmoitti olevansa Korhosen kannalla.

– Anna-Kristiina Korhosessa näen Salossa sen kaltaisen tulevaisuuden, jota minä haluan nähdä.

Antti Olkinuora (ps.) painotti Korhosen talousosaamista ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

– Salo kaipaa uusia tuulia ja raikkaita ajatuksia. Valintani on Korhonen, hän perusteli.

Annika Viitanen-Friberg (kok.) arvioi, että Tero Nissisellä on parhaat edellytykset onnistua kokemuksensa ja näyttöjensä perusteella kaupunginjohtajan vaativassa työssä.

Ismo Saari (kesk.) arveli, että loppusuoran hakijat ovat hyvin tasaväkisiä.

– Jos Korhosen suurin miinus on lyhyt kaupunginjohtajakokemus ja hän on nyt tasaveroinen Nissisen kanssa, parin vuoden päästä hän on ylivoimainen, Saari päätteli.

Kaupunginjohtajan valinta kiinnosti salolaisia, ja valtuuston lähetystä kaupungin Youtube-kanavalla seurattiin aktiivisesti.

Äänestystuloksen julkaisuaikaan lähetystä seurasi yli 600 katsojaa.