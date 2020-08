Uusi ravikuningas ratkaistiin päätösmatkalla

Seinäjoen Kuninkuusravit huipentuivat kuninkuuskilvan päättäneeseen 3 100 metrin kilpailuun. Hallitseva ravikuningas Tähen Toivomus lähti päätösmatkalle kokonaiskilvan toiselta sijalta. Kaksi ensimmäistä matkaa voittanut Evartti piti kuninkuuskilvan ykkössijaa 1,6 sekunnin erolla kakkoseen.

Alkumatkasta Evartti eteni johtopaikalle, mutta päästi kovimman haastajansa eteensä. Näin ollen pelin henki oli selvä: Tähen Toivomuksen oli pyrittävä tiputtamaan Evartti kyydistään, kun taas jälkimmäiselle riitti vain sinnitellä johtohevosen menossa mukana.

Henri Bollström teki kaikkensa Tähen Toivomuksen rattailla, mutta Santtu Raitalan ohjastama Evartti seurasi kuin liimattu. Lopulta valta vaihtui, kun viime vuoden ravikuningas voitti päätösmatkan, mutta tänä vuonna kisassa debytoinut Evartti vei kokonaiskilvan. Uutta ravikuningasta valmentaa pihtiputaalainen Antti Ojanperä.

Yllättäjä spurttasi ravikuningattareksi – Hetviina menetti kokonaiskisan voiton päätösmatkalla

Kuningatarkilvan lähtökiihdytys noudatti jälleen kahdesta aiemmasta kisasta tuttua käsikirjoitusta. Hannu Torvinen sai Virin Camillan taas loistavasti liikkeelle. Valjakko kuitenkin luovutti ensimmäisen osamatkan tapaan vetotyöt Liisan Tulilinnulle.

Suursuosikki Hetviinan valmentaja Antti Tupamäki pääsi valitsemaan kokonaiskisan johdon ansiosta ensimmäisenä lähtöpaikan päätösmatkalle. Petäjävetinen ohjastaja-valmentaja valitsi tamman lähtöradaksi takarivin sisimmän radan. Se koitui ainakin osittain valjakon kohtaloksi. Hetviina ravasi kaukana kärjestä ja kiriin lähtiessä kärkipään hevosilla oli jo reilusti etumatkaa, eikä kahden ensimmäisen osamatkan kaltaista murskakiriä nähty enää viimeisessä osakilpailussa.

Virin Camilla nautti johtaneen Liisan Tulilinnun vetoavusta, kunnes Torvinen käänsi ensin mainitun kiriin, jolla tamma pudotti muut hevoset kauas taakseen. Kahtena viime vuotena Virin Camilla on lähtenyt kokonaiskilvan johdossa päätösmatkalle, mutta kuningatarkilvan voitto on jäänyt haaveeksi. Nyt Reino Miettisen valmentama konkaritamma nappasi himoitun seppeleen itselleen 13 vuoden ikäisenä.

– Joskus on ajot olleet huonoja, joskus tuurit huonoja, mutta niinhän se tässä hommassa vähän menee. Aika kova homma, liikuttunut Torvinen kertoi tunnelmiaan kuningatarkilvan ratkettua.

STT

Kuvat: