Valko-Venäjä koventaa otteita toimittajia kohtaan – maa myöntää peruneensa toimittajien työlupia

Valko-Venäjän viranomaiset näyttävät heikentävän entisestään journalistien toimintaedellytyksiä.

Maa on sosiaalisessa mediassa leviävien viestien mukaan perunut useille keskeisille läntisille tiedotusvälineille työskentelevien journalistien akkreditointeja.

Yleisradioyhtiö BBC kertoo Twitterissä, että kahden Minskissä sille työskentelevän journalistin akkreditoinnit on peruttu välittömästi.

BBC tuomitsee jyrkästi riippumattoman median toimintaedellytysten tukahduttamisen.

Valko-Venäjä myönsi peruneensa toimittajien työlupia

Valko-Venäjän viranomaiset myöntävät peruneensa useiden journalistien akkreditointeja. Hallituksen edustajan mukaan päätöksen on tehnyt maan terrorismin vastaiseen taisteluun keskittynyt yksikkö.

Hallituksen edustaja ei kertonut, kuinka monien tai minkä tiedotusvälineiden edustajien luvat on peruttu. Ainakin yleisradioyhtiö BBC ja Radio Liberty ovat vahvistaneet, että useiden niille työskentelevien toimittajien työluvat on peruttu.

Valko-Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti rajoittaneet sekä kotimaisten että ulkomaisten toimittajien mahdollisuutta toimia vapaasti maassa. Useita toimittajia on pidätetty.

https://twitter.com/BBCNewsPR/status/1299663754221715457

STT