Valko-Venäjällä kiinni otettu ruotsalaisvalokuvaaja vapautettiin, Ruotsi vaatii selvitystä asiasta

Kymmeniä presidentti Aleksandr Lukashenkon vastaisia mielenosoituksia seuranneita toimittajia on otettu kiinni Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin Vapaudenaukiolla, kertoo muun muassa tv-kanava Belsat.

Sen mukaan poliisi kuljetti joukon toimittajia poliisiasemalle, jossa näiltä kiellettiin mobiililaitteiden käyttö. Belsatin mukaan akkreditoituneet ulkomaiset toimittajat ja rekisteröityneiden valkovenäläismedioiden toimittajat päästettiin muutaman tunnin kuluttua vapaaksi.

Ulkomaisista toimittajista poliisiasemalle joutuivat muun muassa BBC:n, Reutersin ja Deutsche Wellen toimittajat.

Myös ruotsalaislehti Dagens Nyheterin palkittu valokuvaaja Paul Hansen otettiin kiinni, mutta hänet vapautettiin myöhemmin. Hansen on parhaillaan Ruotsin suurlähettilään seurassa Minskissä, Ruotsin ulkoministeri Ann Linde kertoi Twitterissä.

– Valko-Venäjän viranomaisten tulee antaa selitys Ruotsin kansalaisen pidättämiselle, Linde sanoo.

Hansen itse kertoi Dagens Nyheterille, että hänen tulee poistua maasta perjantaiaamuna. Hansenin mukaan viranomaiset olivat vaatineet toimittajia näyttämään puhelimensa sisältöä, mutta nämä olivat kieltäytyneet.

Toimittajilla ollut vaikeuksia päästä maahan

Valko-Venäjän viranomaiset eivät ole suostuneet rekisteröimään monia oppositiohenkisiä medioita eivätkä he ole viime aikoina myöntäneet myöskään akkreditointeja ulkomaalaisille toimittajille.

Niin paikallisia kuin ulkomaalaisia toimittajia on myös pidätetty ja pahoinpidelty.

Myös STT on hakenut akkreditointia, mutta ei ole saanut sitä. Suomessa Helsingin Sanomien valokuvaaja Kalle Koponen kertoi tulleensa käännytetyksi lentokentältä akkreditoinnin puutteen vuoksi.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan viranomaisten otteet Valko-Venäjällä ovat jälleen koventuneet, ja kaikkiaan illan aikana on pidätetty toistasataa ihmistä.

Maan laajat protestit alkoivat elokuun alussa pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. Niiden voittajaksi julistettiin maata pitkään itsevaltaisesti hallinnut Lukashenko. Ennen vaaleja monia opposition ehdokkaita estettiin astumasta ehdolle.

Tulosta on pidetty laajasti vilpillisenä, eikä esimerkiksi Euroopan unioni ole tunnustanut vaalitulosta. Lukashenkon haastaja Svetlana Tihanovskaja on paennut maasta.

Vilpillisenä pidetty tulos on aiheuttanut maan nykyhistorian suurimmaksi kuvaillun protestiliikkeen.

Venäjä valmis auttamaan ”järjestyksen pidossa”

Presidentti Vladimir Putin kertoi torstaina Venäjän muodostaneen turvallisuusjoukoista reservin, joka voi tarvittaessa lähteä apuun ylläpitämään järjestystä Valko-Venäjällä. Putinin mukaan apujoukkoa ei oteta käyttöön, elleivät valkovenäläiset ”ääriainekset” aloita yleistä ryöstelyä ja mellakointia. Toistaiseksi avun antamiseen ei Putinin mukaan ole tarvetta.

Putin perusteli mahdollista väliintuloa Venäjän ja Valko-Venäjän välisellä sotilasliitolla.

Putinin mukaan varautumistoimeen on ryhdytty Lukashenkon pyynnöstä. Putin paljasti asian valtiollisen Rossija 24 -tv-kanavan haastattelussa, joka lähetettiin lyhyellä varoitusajalla iltapäivällä.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puolestaan kehotti Venäjää olemaan sekaantumatta Valko-Venäjän asioihin. Stoltenbergin mukaan Valko-Venäjä on suvereeni ja itsenäinen valtio eikä kenenkään pitäisi puuttua sen asioihin.

Sanna Raita-aho, Jussi Lankinen

STT

