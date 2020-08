Valko-Venäjällä luvassa suuri mielenosoitus Lukashenkon syntymäpäivänä, kolme viikkoa protesteja täyteen

Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä on määrä jälleen tänään pitää suuri mielenosoitus. Opposition mukaan paikalle odotetaan tuhansittain ihmisiä. Myös muissa kaupungeissa on määrä pitää pienempiä mielenosoituksia.

Valko-Venäjän viranomaiset kertoivat lauantaina peruneensa lukuisten kansainvälisten medioiden akkreditointeja eli lehdistölupia. Listalla oli runsaasti suuria kansainvälisiä toimijoita kuten uutistoimistot AFP ja Reuters, yleisradioyhtiö BBC ja suuri saksalaiskanava ARD.

Maata ravistelevien suurprotestien aikana toimittajia on jo aiemminkin pidätetty, pahoinpidelty ja karkotettu maasta. Myös pääsyä erilaisille uutissivustoille ja internetiin on estetty.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tapasi lauantaina Liettuassa Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokkaan Svetlana Tihanovskajan, joka pakeni maasta Liettuaan presidentinvaalien jälkeen.

Haavisto kertoi STT:lle Tihanovskajan esittäneen vahvan toiveen, että dialogi opposition ja hallinnon välillä voitaisiin aloittaa, mitä myös Suomi ja EU tukevat.

Valko-Venäjän protestit alkoivat, kun maata pitkään itsevaltaisesti hallinnut presidentti Aleksandr Lukashenko kolme viikkoa sitten julistettiin presidentinvaalien voittajaksi yli 80 prosentin ääniosuudella. Länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset.

Lukashenko on hallinnut maata itsevaltaisesti vuodesta 1994. Hän viettää sunnuntaina syntymäpäiväänsä, ja täyttää 66 vuotta.

STT

