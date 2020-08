Rynnäkkökiväärin kanssa esiintynyt Lukashenko on tutkijan mukaan nyt aiempaa itsevarmempi

Valko-Venäjän poliisi pidätti maanantaina kaksi opposition perustaman koordinaationeuvoston jäsentä. Opposition mukaan pidätetyt ovat traktoritehtaan lakkojohtaja Sergei Dylevski sekä presidenttiehdokas Svetlana Tihanovskajan lähipiiriin kuuluva Olga Kovalkova. Heitä syytetään laittoman lakon järjestämisestä.

Oppositio perusti neuvoston varmistamaan rauhanomaista vallanvaihtoa maahan. Valko-Venäjän oikeuslaitos on aloittanut neuvoston toiminnasta rikostutkinnan.

Valko-Venäjän oppositio järjesti sunnuntaina valtavan mielenosoituksen maan hallintoa vastaan pääkaupunki Minskissä. Presidentti Aleksandr Lukashenko puolestaan esiintyi sotilasasuisena ja jopa rynnäkkökivääri kädessään käydessään tapaamassa turvallisuusjoukkoja.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Ryhor Nizhnikaun mukaan Lukashenkon ele ei kerro suinkaan epätoivosta, vaan tämä on paljon itsevarmempi kuin vielä reilu viikko sitten. Taustalla on muun muassa Venäjän selkeä tuki.

– Toinen ja tärkeämpi syy on se, ettei kukaan poliittisesta, taloudellisesta tai turvallisuuseliitistä ole loikannut. Luulen, että nyt se olisi jo liian myöhäistä, Nizhnikau sanoo.

Satunnaiset kiinniotot jatkunevat

Nizhnikaun mukaan liiallinen itseluottamus voi johtaa myös virhearvioihin. Toinen pulma Lukashenkon kannalta on se, että vaikka hän olisi voittanut tämän erän, on hän jatkossa kuitenkin paljon heikompi toimija ja helpommin Venäjän painostettavissa.

– Lukashenko ei vielä edes tajua, millainen hintalappu Moskovan tuella on, Nizhnikau arvioi.

Nizhnikaun mukaan lähiaikojen kehityksestä Valko-Venäjällä on vaikea sanoa mitään varmaa. Suuria mielenosoituksia tuskin nähdään ennen ensi viikonloppua, joten turvallisuuskoneistollakaan ei ole tarvetta reagoida väkijoukkojen kokoontumisiin. Tarkemmin kohdistetut sortotoimet kuitenkin jatkunevat, ja ne kohdistuvat sattumanvaraisesti myös tavallisiin mielenosoittajiin.

– Se on kuin venäläistä rulettia. Halutaan esimerkkitapauksia siitä, että parempi pysyä poissa (mielenosoituksista ja lakoista), Nizhnikau sanoo.

Ilmapallovälikohtaus Liettuan kanssa

Suomessa asuva valkovenäläinen nainen on seurannut tapahtumia kotimaassa sekä toiveikkaana että huolestuneena. Hän haluaa esiintyä nimettömänä herkässä tilanteessa.

– Olen toiveikas sen suhteen, että muutos tulee, mutta huolestunut siitä, millä tavoin se toteutuu, hän kertoo.

Samanlaisesta tunteiden vaihtelusta ovat myös kertoneet naisen Valko-Venäjällä olevat ystävät ja sukulaiset.

Naisen mukaan on ollut hienoa nähdä valkovenäläisten ryhtyneet toimimaan yhdessä tavalla, jollaista ainakaan hän ei muista aiemmin nähneensä.

– Minusta tästä ei ole enää paluuta entiseen, hän kertoo STT:lle.

Valko-Venäjä ja Liettua ajautuivat maanantaina sanaharkkaan edellisen illan tapahtumien johdosta. Vilnasta Valko-Venäjän rajalle muodostetun ihmisketjun yhteydessä laskettiin ilmaan ilmapalloja, joka Valko-Venäjän mukaan uhkasivat sen ilmatilaa. Helikopterit kuitenkin torjuivat pallon ”ilman turvautumista aseisiin.”

Liettuan mukaan kyseiset kopterit tulivat loukanneeksi Nato-maan ilmatilaa, ja Valko-Venäjän lähettiläälle esitettiin asiasta virallinen vastalause. Valko-Venäjän puolustusministeriön mukaan ”provokaation” torjunnassa ei ylitetty rajalinjaa.

Niilo Simojoki

STT

