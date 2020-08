Lukashenko vakuutti Putinin tarjonneen apua Valko-Venäjälle

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko vakuutti lauantaina, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on luvannut auttaa Valko-Venäjän turvallisuuden säilyttämisessä.

– Minulla oli tänään pitkä ja merkityksellinen keskustelu Venäjän presidentin kanssa. Sovimme, että saamme laajaa apua Valko-Venäjän turvallisuuden varmistamiseksi, Lukashenko sanoi lauantaina valtiollisen Belta-uutistoimiston mukaan.

Valko-Venäjä ja Venäjä ovat sopineet laajasta taloudellisesta ja sotilaallisesta yhteistyöstä.

Lukashekon ja Putinin puhelinkeskustelun jälkeen Venäjän valtionjohto antoi tiedotteen, jonka mukaan presidentit olivat yhtä mieltä siitä, että ”ongelmat” saadaan nopeasti ratkaistua.

Tuhannet ihmiset kokoontuivat lauantaina Valko-Venäjällä mielenosoituksiin muistamaan maanantaina protesteissa kuollutta miestä. Mielenosoitukset ovat jatkuneet viikko sitten pidetyistä presidentinvaaleista saakka. Vaalit olivat länsimaiden mukaan vilpilliset.

Minskissä kolmisentuhatta ihmistä kokoontui Valko-Venäjän valtiollisen television toimitalojen eteen vaatimaan tasapuolista uutisointia.

– Kertokaa totuus, ei se ole vaikea, vaati paikalle tullut Maria Kolesnikova.

Valtiolliset kanavat eivät vaalipäivänä näyttäneet lainkaan mielenosoituksia, vaan keskittyivät Lukashenkon kannattajiin. Myöhemmin mielenosoituksia näytettiin lähinnä varoittavana esimerkkinä, ja ihmisiä kehotettiin pysymään kotona.

Useita tunnettuja toimittajia ja uutisankkureita on eronnut vastalauseena uutisoinnille.

”Olkaa miehiä”

Lukashenko torjui lauantaina myös välittäjien avun maan kriisin ratkaisemisessa.

– Emme luovuta maatamme kenellekään. Tässä ei tarvita ulkomaiden hallituksia tai välittäjiä, Lukashenko sanoi puolustusministeriön kokouksessa.

Lukashenko väitti kokouksessa myös, että sotilaiden perheitä on uhkailtu. Presidentin mukaan armeija on valmis puolustamaan itseään. Samalla hän syytti oppositiota ”tyttöjen” käytöstä mielenosoituksissa. Tuhannet naiset muodostivat kuluneella viikolla ihmisketjuja tukeakseen mielenosoittajia.

– Jos joukossanne on miehiä, olkaa miehiä. Jos haluatte taistella ja tapella, sen kun teette niin, mutta tehdään se mies miestä vastaan. Älkää työntäkö tyttöjä etulinjaan ja uhkailko perheitä, Lukashenko uhosi.

STT

Kuvat: