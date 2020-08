Valkovenäläisiä oppositioaktivisteja on saapunut Puolaan

Puolan ulkoministeri kertoi keskiviikkona, että valkovenäläisiä oppositioaktivisteja on saapunut maahan.

Euroopan unioniin kuuluvaan Puolaan saapuivat Valeri ja Veronika Tsepkalo. Entisen diplomaatti Valeri Tsepkalon asettuminen ehdolle elokuun vaaleihin estettiin, ja Veronika Tsepkalo on ollut näkyvästi mukana opposition presidenttiehdokas Svetlana Tihanovskajan kampanjassa.

Tihanovskaja on jo aiemmin paennut Liettuaan.

Valko-Venäjällä on vastustettu elokuun presidentinvaalien tulosta. Keskiviikkona presidentti Aleksandr Lukashenko antoi uutistoimisto Beltan mukaan liudan määräyksiä lopettaakseen maan suuret protestit.

STT