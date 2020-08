Vanhan liiton meininki puree – Vesterinen Yhtyeineen luottaa aitoon soitantaan ja arkisiin tarinoihin

Konserttisaleja ja kesälavoja, uusi levy ja kirja. Vesterinen Yhtyeineen painaa tällä hetkellä töitä intoa ja energiaa täynnä.

– Koronatauon jälkeen on ollut mahtavaa päästä taas yleisön eteen. Myös yleisöllä on ollut hirveä hinku kuunnella musiikkia, yhtyeen laulaja ja keulakuva Tero Vesterinen sanoo.

Yleisön vimma kuunnella kymmenhenkistä kokoonpanoa oli toki kova jo ennen koronaakin, sillä yhtyeen suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Tämän kesän Vesterinen Yhtyeineen on saanut soittaa loppuunmyydyille saleille.

– Kuulijoita on tullut koko ajan lisää, mikä on tosi hieno juttu. Parasta on se, että tämä on tullut sitkeällä tekemisellä ja kiertämisellä.

Vanhan liiton meininki. Noilla sanoilla kuvaa Tero Vesterinen mieluusti yhtyeen tapaa toimia. Tässä porukassa luotetaan yhdessä tekemiseen, aitoon ja monipuoliseen soitantaan ja tekemisen iloon. Jo kokoonpanon suuruus on ihme nykyaikana, jolloin koneet korvaavat usein soittajia.

– Sitä hauskempaa on lavalla, mitä enemmän on porukkaa.

Yhtyeen kappaleet tunnetaan ja tiedetään (Kukaan ei koskaan, Faija käyttää napapaitaa, Onnellinen mies, Pitää sanoo ei, Tummilla teillä …), vaikka radiohittien metsästäminen ei ole koskaan ollut itsetarkoitus. Esiintyminen on yhteen hitsautuneen ystäväporukan hauskanpitoa lavalla ja yhdessä syntyvät myös laulut.

– Moni meistä tekee sävellyksiä ja niitä sitten kehitellään ja sovitetaan yhdessä. Samalla tavalla syntyvät sanoitukset: yksi saa idean ja toinen jatkaa siitä. Tämä on todella arvokasta, sillä kun on itse jumissa, vie toinen ajatusta eteenpäin.

Yhtyeen jäsenet elävät kiireistä lapsiperheen elämää. Tero Vesterinen on itse 10- ja 5-vuotiaiden lasten isä. Tarinat löytyvät tavallisesta arjesta.

– Yläpilvihaihattelu ei ole meidän juttu. Vaikea kirjoittaa aiheista, jotka eivät koske itseä.

Pakkohan on tuon jälkeen kysyä, kenen soittajan isä on käyttänyt napapaitaa. Faija käyttää napapaitaa -single toi yhtyeelle viime vuonna kultalevyn.

– Ei kenenkään, mutta rumpalimme Jokisen Teemun lapsi kyseli peloissaan, että eihän isä aio käyttää napapaitaa.

Riemukasta menoa ja meininkiä, mutta toisaalta hiljentymistä. Vesterisen biisit eivät synny samasta putkesta samalla ohjeella.

– Meillä on iso porukka, joten on myös paljon suosikkibändejä ja mieltymyksiä.

Yksi asia on kuitenkin varma. Silloinkin kun hiljennetään vauhtia, usko parempaan on aina mukana.

– Jos itse tekee parhaansa, on lopputulos yleensä parempi kuin huonompi.

Korona pysäytti myös Vesterisen keikat keväällä. Tero Vesterinen sanoo, että yhtyeellä oli taudin kanssa parempi tuuri kuin monella muulla bändillä.

– Epidemian alkaessa edellinen kiertueemme oli loppumassa ja olimme aloittaneet uuden levyn tekemisen. Soitimme tauon aikana yhdessä ja se riemu esti täydellisen lamaantumisen.

Keikoille yhtye lähti ensimmäisten joukossa koronatauon jälkeen. Syntyi 21 keikan kesäkiertue, joka alkoi kesäkuussa Tampereelta ja päättyy elokuun lopulla Jämsään. Ensi perjantaina yhtye esiintyy Someron Esakalliolla.

– Etsimme tarpeeksi suuria paikkoja, joissa yleisö voi olla väljästi ja turvallisesti.

Esakalliolla yleisön määrä on rajoitettu 480 kuulijaan. Se on neljäsosa siitä, mitä lavalle mahtuu.

Lokakuussa Vesterinen Yhtyeineen nähdään myös Salossa osana uutta konserttisalikiertuetta. Kaikki päättyy hyvin -kiertueella yhtyeen mukana kulkee jousiorkesteri, joten Teatteri Provinssin lavalla nähdään 14 soittajaa.

– Konsertissa kuullaan uudelleen sovitettuja riisutumpia sovituksia meidän kappaleistamme. Jousille tehdyt sovitukset ovat todella hienoja ja sykähdyttäviä. Meillä oli jousia mukana jo Faaraoiden aika -levyllä, Tero Vesterinen huomauttaa.

Siinä kun konsertin ensimmäisellä puoliskolla keskitytään hienovaraisiin ja intiimeihin tulkintoihin, on toisella puoliajalla luvassa yhtyeen tuttua menoa.

– Tutut sovitukset ovat yleisölle tärkeitä. Samalla me ja kuulijat pääsemme päästelemään höyryjä.

Yhtyeen seitsemäs levy ilmestyy ensi keväänä.

– Valmiina on 30 kappaletta ja pohdimme parhaillaan, mitkä pääsevät levylle. Olemme tässäkin vanhaa koulukuntaa ja haluamme, että levyn kappaleet sopivat yhteen.

Yhtyeen tarinaa ollaan parhaillaan taltioimassa myös kirjan kansien väliin.

– Jokisen Teemu kirjoittaa kirjaan faktat ja minä kerron asioista niin kuin ne muistan. Muut soittajat ovat jo kyselleet, että noinko se ja se minusta meni, Tero Vesterinen nauraa.

Ryppyotsaista tarinaa ei yhtyeestä saa tekemälläkään. Kaiken muun päälle kirjasta tulee löytymään myös Tero Vesterinen -paperinukke.

Vesterinen Yhtyeineen Someron Esakalliolla 7. elokuuta ja Teatteri Provinssissa 16. lokakuuta.