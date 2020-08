Varusmiesliiton puheenjohtaja Li Anderssonin väläyttämästä varusmiesajan lyhentämisestä: ”Varusmiehet eivät käytännössä saisi riittävää koulutusta”

Varusmiesliiton puheenjohtaja Topi Korpinen suhtautuu varauksella vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin ehdotukseen varusmies- ja siviilipalveluksen keston lyhentämisestä. Korpinen sanoo STT:lle, että Puolustusvoimien Koulutus 2020 -uudistuksen yhteydessä tarkasteltiin sitä, mitä varusmieskoulutukselta vaaditaan, jotta varusmiehet ovat ajan tasalla tehtävistään.

– Siinä tultiin siihen tulokseen, että puoli vuotta on vähimmäisaika. Jos se lyhennettäisiin neljään kuukauteen, varusmiehet eivät käytännössä saisi riittävää koulutusta, hän sanoo.

Siviilipalveluksen osalta kestosta on vaikeampi sanoa. Korpinen sanoo Varusmiesliiton lähtevän siitä, että siviilipalvelusta kehitettäisiin siihen suuntaan, että kartoitettaisiin ne tehtävät, joista olisi yhteiskunnallisesti enemmän hyötyä ja ne olisivat tarpeellisia.

Helsingin Sanomat uutisoi perjantaina tietojensa pohjalta, että vasemmistoliitto on jo teettänyt valtiovarainministeriöllä (VM) laskelman ase- ja siviilipalveluksen lyhentämisen työllisyysvaikutuksista. Laskelman mukaan lyhentäminen lisäisi työllisten määrää 4 700:lla.

Laskelma pohjaa esitykseen, jonka mukaan puolet asevelvollisista suorittaisi palveluksensa neljässä kuukaudessa. Siviilipalveluksen kesto sen sijaan puolitettaisiin.

Hallituspuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Andersson sanoi ministeriryhmän kesäkokouksessa torstaina, että varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen lyhentämisestä syntyvä työllisyyspotentiaali olisi syytä selvittää.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tyrmäsi ajatuksen Twitterissä toteamalla, että lyhennysten hinta olisi suuri aukko Suomen turvallisuuteen. Myös eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) torjui ajatuksen.

Korpinen sanoo, että vaikka hän suhtautuu varauksella palvelusajan lyhentämiseen, hänen mielestään on todella hyvä asia, että asiasta käydään keskustelua.

– Olen kuitenkin sitä mieltä, että asepalveluksen ja siviilipalveluksen pituuden pitää perustua maanpuolustuksen tarpeisiin eikä niinkään yleisen taloustilanteen tarpeisiin, hän sanoo.

