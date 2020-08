Verohallinto: Kuusi prosenttia yrityksistä hakenut lisäaikaa verojen maksamiseen

Kuusi prosenttia yrityksistä on hakenut lisäaikaa verojen maksamiseen, kertoo Verohallinto.

Yritykset ovat voineet maaliskuusta lähtien hakea helpotetulla maksujärjestelyllä lisäaikaa verojen maksuun. Lisäaikaa on tänä vuonna haettu yhtä paljon kuin koko viime vuonna yhteensä. Helpotettua järjestelyä voi hakea vielä elokuun loppuun saakka.

Helpotettu maksujärjestely tarkoittaa, että verojen maksuun saa lisäaikaa enintään 24 kuukautta.

Tähän mennessä pyyntöjä on tullut 36 000. Noin puolet pyynnöistä on tullut yrityksiltä. Myös palkansaajat ja toiminimiyrittäjät ovat tehneet pyyntöjä.

Verohallinnon ylitarkastaja Timo Helin sanoo, että palkansaajat ovat hakeneet helpotettua maksujärjestelyä esimerkiksi mätkyilleen.

Yrityksistä helpotettu maksujärjestely on kiinnostanut erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

STT

