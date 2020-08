Veronpalautukset on maksettu enemmistölle tänään

Elokuun veronpalautukset on maksettu tänään 1,9 miljoonalle henkilöasiakkaalle, Verohallinto kertoo tiedotteessa. Ne, jotka eivät saaneet veronpalautuksia vielä tänään, saavat veronpalautuksen syyskuun ja joulukuun välisenä aikana.

Jos veronpalautus ei tullut tilille, Verohallinto suosittaa tarkastamaan tilanteen Omaverosta. Syy veronpalautuksen tulematta jäämiselle voi olla esimerkiksi se, että verohallinnolle ei ole ilmoitettu oikeaa tilinumeroa tai asiakkaalla on velkaa ulosotossa.

Jos veronpalautus on alle 10 euroa, sitä ei makseta ollenkaan.

STT

