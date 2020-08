Vettel kiistää turhautumisen – mutta ”on ollut iloisemmissakin paikoissa”

Formula ykkösten nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel on aloittanut kauden huonommin kuin kertaakaan sitten vuoden 2008, mutta Ferrari-kuljettaja ei myönnä turhautumista omiin ja tallinsa vaikeuksiin. Silti kokenut saksalainen myöntää, että paremminkin on mennyt…

Vettel on kauden kuudessa kisassa päässyt parhaimmillaan vasta kuudenneksi, ja tallitoveri Charles Leclercillä on etumatkaa Vetteliin jo 29 pistettä (45-16). Alku on 33-vuotiaan Vettelin kehnoin 12 vuoteen. Kaudella 2008 hän tuskaili Toro Rossolla pisteille vain kerran kauden kuudessa ensimmäisessä kisassa.

Ferrarin kauden päätteeksi jättävä ja F1-jatkonsa kanssa yhä kysymysmerkkinä oleva Vettel kuitenkin vakuuttaa luottavansa tallin kykyyn selvitä kuiville tylystä alusta.

– En ole turhautunut, mies painottaa Autosportin mukaan.

Samalla hän kuitenkin toteaa, että ”rakastaa taistella kärkisijoista”. Eikä muuta voine odottaakaan mieheltä, jolla on tilillään mestaruuksien ohella 53 gp-voittoa.

– Olen ollut iloisemmissakin paikoissa. Rakastan taistella kärkisijoista, totta kai. Rakastan voittamista ja sitä tunnetta, että pystyy saavuttamaan hienoja tuloksia. Ja siihen emme ole vielä päässeet (tällä kaudella).

– Vaikeaa se on tällä paketilla, joka meillä on, mutta Charles (Leclerc) on näyttänyt, että hyviin kisoihin voi yltää. Sopivasta paikasta pääsy palkintopallille on mahdollista. Ja näin se on aina ollut. Minä olen monesti löytänyt itseni paremmasta porukasta, vaikka viime aikoina en juurikaan, Vettel pohtii.

– Kokonaisuutena tämä ei ole paras alkuni kaudelle. Mutta turhautunut? En sanoisi niinkään.

