Vetter täräytti päälle 91-metrisen Turussa keihäskisan avauskierroksella, Topi Raitanen estevoittoon

Johannes Vetter toipui Saksan mestaruuskisojen rasituksista huippuvireeseen kahdessa päivässä. Vetter voitti sunnuntaina Braunschweigissa maansa mestaruuden tuloksella 87,36 ja Turussa hän lähetti tiistaina keihään kauden kärkitulokseen 91,49.

Tulos yllätti Lontoon 2017 kisojen maailmanmestarin.

– Tunsin sunnuntaina, että pystyn parempaan kuin 87-88 metriin, mutten odottanut vielä tänään näin hyvää tulosta. Tunsin itseni väsyneeksi ja lihakset olivat hellänä edellisestä kilpailusta, Vetter kertoi.

– Hillitsin hieman vauhtia ja yritin heittää rennosti. Sain ehkä sen ansiosta tekniikan toimimaan.

Vetter aloitti kilpailun ysikymppisellä. Sen perään hän heitti vielä 87, 88 ja 86 metrin tulokset.

– Tuulta ei juuri ollut, mutta sää oli muuten hyvä, kun ei ollut niin kuuma kuin Saksassa. Yleisön ansiosta täällä oli myös hyvä tunnelma ja itse olen iloinen, kun on kisoja ja pääsen kilpailemaan, Vetter kehui.

Andreas Hofmann varmisti Turussa saksalaisten kaksoisvoiton tuloksella 85,24. Latvian Gatis Cakss oli kolmas tuloksella 82,65.

Suomalaiset jäivät alle 80 metriin

Suomalaiset jäivät keihäskilpailussa odotuksistaan. Lassi Etelätalo oli kuudes kauden parhaallaan 79,77, ja Topis Laine jäi seitsemänneksi tuloksella 72,88.

– Perusvarmaa. Rennolla vauhdilla meni vähän paremmin, mutta kovemmalla vauhdilla tekniikka ei toimi, Etelätalo harmitteli.

– Kauden paras ei paljon tyydytä, jos se paranee vain parikymmentä senttiä. Näissä oloissa olisi ollut mahdollista heittää vaikka oma ennätys, mutta se jäi nyt todella kauas.

Turussa heitetään sunnuntaina Suomen mestaruudesta, ja Etelätalo heittää Kalevan kisoissa hallitsevana mestarina.

– Fyysisesti olen kunnossa. Tulos ei ole siitä kiinni. SM-kisoissa olen valmis heittämään pitkälle, Etelätalo lupaili.

Laine jäi Paavo Nurmen kisoissa kauas heinäkuussa heittämästään ennätyksestä 78,16. Hän odottaa Etelätalon tapaan Kalevan kisoista parempaa.

– Tuntui hyvältä, muttei tullut tulosta. Ajattelin, että voisi tulla vaikka ennätys, Laine kertoi.

Elmo Lakka vakiovauhdissaan maailman kärkimiehen perässä

Britannian Andy Pozzi runnoi Paavo Nurmen kisoissa miesten 110 metrin aidoissa maailman kärkituloksen 13,17. Tulos jää vain kolme sadasosaa miehen ennätyksestä.

– Ihan mukavasti irtosi kauden paras tulos. Tästä on hyvä lähteä Monacon Timanttiliigaan, Pozzi totesi.

Pozzin vanavedessä Elmo Lakka pinkoi viidenneksi ajalla 13,79. Lakan tulos uupuu kolme sadasosaa kauden kotimaisesti kärjestä.

– Rytmi oli kisassa hyvä, mutta David Kingin kanssa tuli vähän käsirysyä, joka hidasti vauhtia, Lakka sanaili.

– En tiedä, alkaako ikä painaa. Palautuminen ei suju enää entiseen malliin, eikä muutenkaan vielä tällä kaudella oikein ole irronnut. Toivottavasti viikonloppuna Kalevan kisoissa vauhti paranee, Lakka pohti vielä.

Kristiina Mäkelä voittoon ristiriitaisin ajatuksin: ”Miten olen niin tyhmä?”

Kristiina Mäkelän kauden raskain puolitoistaviikkoinen tuli Turussa puolimatkan krouviin, mutta kolmiloikkaajan tavoittelema Suomen ennätys antaa yhä odottaa itseään. Mäkelä voitti Turussa tuloksella 14,12, mutta manasi kisan jälkeen tekemiään virheitä.

– Ristiriitainen olo on. Olisin halunnut hypätä pitkälle, mutta tein tyhmiä virheitä, Mäkelä sanoi.

Mäkelä kertoi painaneensa ponnistusjalkaa liian aikaisin alas ja kallistuneensa tämän seurauksena etukenoon.

– Miten olen niin tyhmä? Verryttelyhyppy taisi olla illan pisin, mutta kun menen täydellä vauhdilla, en ehdi tai osaa tehdä sitä, Mäkelä harmitteli.

Mäkelän kolme ensimmäistä hyppyä osuivat kahdeksan senttimetrin sisään välille 14,04-14,12, ja neuvoteltuaan valmentajansa Tuomas Sallisen kanssa Mäkelä jätti neljännen yrityksensä väliin. Tauko toi Mäkelän juoksuvauhtiin sen verran lisätehoa, että hän astui viimeiset kaksi yritystään yli, mutta 14,12 riitti kisan voittoon neljän sentin erolla Bulgarian Gabriela Petrovaan.

Topi Raitanen estevoittoon

Topi Raitanen lasketteli vaivattomasti vain sekunnin päähän 3 000 esteiden ennätyksestään ja otti uransa toiseksi parhaalla ajalla 8.22,45 voiton Paavo Nurmi Gamesissa.

– En yhtään tiennyt, että 8.20 tietämille pystytään juoksemaan. Viimeinen 50 metriä tuli vähän hölkäten sormi pystyssä. Kyllä varmaan (valmentaja) Janne (Ukonmaanaho) katsoi kotisohvalta, että juokse nyt saatana. Kunto on ollut hyvä ja tuntui irtonaiselta, Raitanen hymyili.

Raitasen ennätys on viime vuonna Turussa juostu 8.21,4.

Raitanen juoksi koko matkan kärjen tuntumassa ja irtosi viimeisellä takasuoralla toiseksi jääneestä britti Phil Normanista (8.23,60) ja kolmanneksi sijoittuneesta Ranskan Alexis Phelutista (8.32,12). Parin vuoden takainen EM-pronssimitalimies Yohanes Chiappinelli jäi neljänneksi ajalla 8.35,17.

– Oli tuossa EM-pronssimitalisti ja MM-finalisti, ja pystyin niistä helposti irrottautumaan, niin totta kai se antaa suuntaa, että olemme tehneet oikeita asioita. Koen, että tällaisessa juoksussa olen parhaimmillani, kun loppu tullaan hyvin. Kyttäsin sijoituksia enkä niinkään kelloa. Vasta maalissa katsoin kelloa, Raitanen kertasi.

Raitanen juoksee perjantaina Timanttiliigan kisoissa Monacossa, missä hän toivoo mahdollisimman tasaista vauhdinjakoa.

– Siellä nitkutetaan porukassa ja toivotaan että jaksaa maaliin asti.

Timanttiliigassa juokseminen tarkoittaa sitä, että paluun jälkeen Raitanen joutuu 14 päiväksi karanteeniin, eikä juokse enää viikonvaihteessa Turun Kalevan Kisoissa.

– Aikaisemmilla säännöillä olisivat päästäneet työluvan kanssa, mutta ei voi mitään. Ulkomaiset kisat ovat tärkeitä, että tämä pitää käydä, Raitanen sanoi.

Raitanen kertoi käyneensä tiistaiaamuna koronatestissä, josta saatava puhdas tulos on edellytys torstaina käynnistyvälle matkalle.

– Tarkkana pitää olla ja huolehtia hygieniasta hyvin, mutta jos pelottaisi liikaa, en lähtisi, Raitanen kertoi.

Leo-Pekka Tähti avasi hyvällä ratakierroksella

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti viiletti vauhdikkaasti 100 metriä Paavo Nurmen kisoissa. Tähti alitti ensimmäisen kerran tällä kaudella neljäntoista sekunnin rajan ajalla 13,95. Tähden Suomen ennätys on 13,63.

– Kiihdytys onnistui todella hyvin. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella sain alun 30 metriä kulkemaan toivotulla tavalla, Tähti kertoi.

Tähti oli tyytyväinen, että sai rauhoitettua tekniikan maksimivauhtiin päästyään.

– Alkuillan 400 metrin kisa ei yllättäen painanut lihaksissa lainkaan, Tähti iloitsi.

Tähti voitti kisojen avauslajina 400 metrin kisan ajalla 48,45, joka jäi vain seitsemän sadasosaa Tähden kauden kärkiajasta.

– 400 metrin kisassa vastatuuli hiukan haittasi takasuoralla kovaa runttausta, mutta loppusuora tuli selvästi paremmin kuin Kuortaneen kisassa, Tähti totesi.

Tähti on pari vuotta lisännyt 400 metrin kisojen määrää. Tähden Suomen ennätys on 46,73.

– Uskon, että voin taistella finaalipaikasta arvokisoissa myös pitemmällä matkalla. Sadan metrin nopeus pitää vain saada muutettua nopeuskestävyydeksi, Tähti kertoi.

Naisten 400 metrin kelauksen nopein oli Amanda Kotaja ajalla 59,54. Satasella Kotaja kelasi ajan 16,21.

Tuuli ja luja alkuvauhti kangistivat Sara Kuiviston

Sara Kuivisto uupui kisojen 800 metrillä lujaan alkuvauhtiin ja takasuoran hankalaan vastatuuleen. Kuivisto voitti kilpailun, mutta jaksoi kangistunein jaloin maaliin vasta ajassa 2.03,14.

Kuivisto oli tyytyväinen tunteeseen juoksusta. Lopputulos oli pettymys.

– Tämän piti olla minulle kauden pääkisa, mutta tämmöinen tästä tuli, Kuivisto harmitteli pahaa kangistumista viimeisillä kymmenillä metreillä.

– Siihen olen silti tyytyväinen, että tuli vahvantuntuinen veto. Kauden parasta.

Juoksu kävi vaikeaksi jo ensimmäisellä kierroksella, kun kilpailun vauhdinpitäjä veti kierroksen alle 59 sekuntiin. Kuivisto jättäytyi sovinnolla kyydistä.

– Tiesin, että joudun vetämään toisen kierroksen, enkä halunnut sen takia lähteä ylikovaa.

Samalla Kuivisto menetti mahdollisuudet valmentaja Ari Suhosen lupaamaan bonukseen.

– Valmentaja lupasi, että saan juosta Kalevan kisoissa kasin ja 400 metriä, jos juoksen Suomen ennätyksen. Nyt ohjelmassa on sitten kai 800 ja 1 500 metriä, Kuivisto naurahti.

Tuuli Merikosken 800 metrin Suomen ennätys on 2.00,59.

Maria Huntington jäi pituudessa vain sentin ennätyksestään Paavo Nurmen kisoissa

Kalevan kisojen seitsenotteluun valmistautuva Maria Huntington jäi vain sentin ennätyksestään ja kauden kärkituloksestaan pituushypyssä. Huntington ponkaisi neljännellä kierroksella 650.

– Tarkoitus oli hypätä vain kolme hyppyä, mutta pyörivän tuulen takia en saanut alkukierroksilla tyydyttävää tulosta. Kaikki hypyt lähtivät myös vähän etukenoon, Huntington selvitti.

Neljässä seitsenottelulajissa tällä kaudella ennätyksensä tehnyt Huntington lähtee viikonvaihteen Kalevan kisoissa metsästämään Satu Ruotsalaisen 29 vuotta vanhan Suomen ennätyksen 6 404 rikkomista.

– Todella hyvillä mielin ja suurin odotuksin lähden otteluun, koska tällä kaudella on menty paljon eteenpäin. Suurin kysymysmerkki on kuitenkin edelleen ottelun päätöslaji 800 metriä, Huntington totesi.

Naisten pituushypyn voitti Britannian Jazmin Sawyers tuloksella 654. Viime vuonna Suomen mestaruuden tuloksella 669 voittanut Taika Koilahti ei vieläkään saanut hyppyään kulkemaan. Koilahti hyppäsi kotikentällään vain 582 ja jäi kisan viimeiseksi.

Kaasalainen oli Samuelssonia nopeampi

Viljami Kaasalainen yllätti Paavo Nurmen kisojen 100 metrillä alkukaudesta kotimaan kisoja hallinneen Samuli Samuelssonin. Kaasalainen kohensi ennätystään 18 sekunnin sadasosaa aikaan 10,34, jolla hän sijoittui neljänneksi. Samuelsson oli kuudes ajalla 10,39.

– Ennätys muuttui aika paljon. 10,4-alkuista olen odotellut, ja 10,3-alkuinen tuntuu sairaan hyvältä. En osaa edes kuvailla, miten hienolta nyt tuntuu, Kaasalainen kertoi.

– Tänään lähtö toimi hyvin, mutta maksimivauhdin rytmiin jäi parannettavaa. Eli ajasta on vielä otettavissa.

Kaasalainen, 24, aikoo siirtyä ensi kaudella ratakierrokselle. Turun Kalevan kisoissa hän ajatteli keskittyä vain 200 metrille, mutta ennätysjuoksu sai hänet mietteliääksi.

– Suunnitelmissa oli vain 200 metriä, mutta tämä ennätys muuttaa vähän tilannetta. Täytyy illalla miettiä asiaa. Saatan ehkä juosta molemmat pikamatkat, Kaasalainen pohdiskeli.

Kramppi esti Ella Junnilan hypyt

Ella Junnilan päivä kisoissa päättyi kyyneliin. Junnila matkasi Turkuun suurin odotuksin, mutta pohjekramppi esti hypyt tiistaina.

Vaiva iski ponnistavan jalan pohkeeseen täysin yllättäen kilpailun alkuverryttelyssä.

– Parin juoksuvedon ja yhden hyppy-yrityksen jälkeen kävi selväksi, etten pysty tänään juoksemaan enkä hyppäämään. Piti laittaa kamat kassiin, Junnila kertoi ääni väristen.

Junnila ei kyennyt tuoreeltaan arvioimaan, miten vakavasta vaivasta oli kyse.

– Kaikki tehdään tänään, huomenna ja ylihuomenna, että pystyisin hyppäämään Kalevan kisoissa perjantaina. Aivan ensimmäiseksi etsin hierojan, joka pystyy nyt auttamaa minua, Junnila kertoi.

Junnilan pettymys oli suuri, koska hän on hyvässä kunnossa ja saanut vihdoin hyppynsä toimimaan myös pitkällä vauhdilla.

– Odotin tänään paljon, Junnila sanoi tunnelmistaan.

Turun Kalevan kisoissa hypätään perjantaina naisten korkeushypyn karsinta. Suomen mestaruus ratkeaa lauantain loppukilpailussa.

Daniel Ståhlia ei pitkä matkustus kangistanut

Ruotsin Daniel Ståhl oli saapunut Turkuun tiistaina kello puoli kaksi edellisestä kisastaan, jossa hän nakkasi Sollentunassa kauden kärkituloksen 71,37. Paavo Nurmi Gamesissa Turussa Ståhl heitti kolmannellaan 69,23 ja viidennellään 70,20, mutta lopputuloksiin voittomerkinnäksi jäi kuitenkin 69,23, sillä 70-metrinen todettiin lopulta yliastutuksi.

– Mä vain heitän pitkiä ja yritän tehdä parhaani. Tänään oli hieno ilta täällä Turussa. Ei ollut niin kuin viime vuonna paljon ihmisiä (koronarajoitusten takia), mutta kuusi tonnia on hyvä, Ståhl sanoi.

Ståhl on viime aikoina pyrkinyt käyttämään entistä voimakkaammin jalkojaan heittämisessä, mutta ei innostunut analysoimaan suorituksiaan.

– Noh, soita mun valmentajalleni, Ståhl naureskeli.

Liettuan Andrius Gudzius oli kiekkokisan kakkonen tuloksella 66,39. Suomen Frantz Kruger oli seitsemäs tuloksella 56,62.

STT

Kuvat: