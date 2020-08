Viking Line aloittaa yt-neuvottelut – jopa 200:aa työntekijää uhkaa osa-aikaistaminen, lomauttaminen tai irtisanominen

Viking Line aloittaa yhteistoimintaneuvottelut 1. syyskuuta. Neuvottelut koskevat yhtiön koko noin 570 työntekijän maahenkilöstöä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomen osalta yt-neuvottelut koskevat myös Ahvenanmaata.

Viking Line kertoo tiedotteessa, että neuvotteluiden arvioidaan johtavan enintään 200 työntekijän osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen. Neuvotteluidenarvioidaan kestävän kuusi viikkoa.

Yhtiön mukaan koronaviruspandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses sanoo tiedotteessa, että maaliskuusta alkaen toimintaa ovat leimanneet matkustusrajoitukset, joiden seurauksena matkustaminen on vähentynyt.

– Rajoituksista on edelleen voimassa Viking Linen osalta olennaisin, Suomen ja Ruotsin välistä matkustamista koskevat rajoitukset. Vaikutus kansainvälisillä markkinoilla on myös ollut merkittävä, Hanses sanoo.

Hän lisää, että nykytilanteessa on vaikea arvioida, kuinka kauan koronaviruspandemia tulee kestämään ja miten se vaikuttaa tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan tulevaisuudessa.

– Tässä haasteellisessa tilanteessa sopeuttamistoimet ovat valitettavasti välttämättömiä yhtiön tulevaisuuden toimintaedellytysten kannalta, Hanses sanoo.

STT

Kuvat: