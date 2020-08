Viranomaiset: Uuden-Seelannin moskeijaiskun tekijä suunnitteli kolmanteenkin moskeijaan iskemistä ja moskeijoiden polttamista

Uuden-Seelannin moskeijaiskujen tekijä halusi tappaa mahdollisimman paljon ihmisiä ja oli matkalla vielä yhteen moskeijaan, kun poliisi pysäytti hänet viime vuonna, sanoi syyttäjä oikeudenkäynnin avauspuheenvuorossa maanantaina. 29-vuotias mies aikoi myös polttaa moskeijat.

Yhteensä 51 ihmistä sai surmansa kun mies hyökkäsi viime vuoden maaliskuussa Christchurchissa kahteen moskeijaan perjantairukousten aikaan ja avasi tulen automaattiaseilla.

– Hän on sanonut, että hän olisi toivonut tappaneensa vielä enemmän ihmisiä. Kuulusteluissa hän on myös todennut olleensa matkalla kolmanteen moskeijaan Ashburtonissa jatkaakseen tappamista, kun hänet pysäytettiin. Hän on kuvannut tekojaan terrori-iskuiksi, luetteli syyttäjä Barnaby Hawes.

Miestä syytetään 51 murhasta, 40 murhan yrityksestä sekä terrorismista. Hän on myöntänyt syyllisyytensä. Tuomio julistettaneen torstaina. Uudessa-Seelannissa ei ole kuolemanrangaistusta, mutta syytetystä saattaa tulla ensimmäinen ihminen Uuden-Seelannin historiassa, joka saa elinkautisen tuomion vailla mahdollisuutta päästä koskaan ehdonalaiseen.

Tappoi kolmevuotiaan isänsä jalkoihin

Syytetyn kasvoilla ei näkynyt minkäänlaisia tunteita, kun hän kuunteli syyttäjän avauspuheenvuoroa. Oikeudessa oli paikalla myös iskuissa haavoittuneita ja kuolleiden omaisia.

Abdiaziz Ali Jama, 44-vuotias Somaliasta pakolaisena tullut mies kertoi, miten hän näki lankonsa Muse Awalen kuolevan. Kauhunäyt ovat seuranneet Jamaa verilöylystä saakka.

– Saan takaumia iskuista ja kuulen sarjatuliaseen äänen päässäni, Jama kertoi.

– Näen ruumiita ja verta kaikkialla, kertoi toinen iskusta selvinnyt Asraf Ali.

Kammottavat yksityiskohdat jatkuivat, kun syyttäjä Howes kertoi, miten syytetty oli tappanut moskeijalla isänsä jalkaan kauhuissaan takertuneen kolmevuotiaan Mucad Ibrahimin sääliä tuntematta kahdella laukauksella.

Hyökkäyskohteena olleen moskeijan imaami Gamal Fouda sanoi näkevänsä oikeudessa edessään aivopestyn terroristin.

– Vihasi on tarpeetonta, Fouda sanoi syytetylle.

Syytetyllä ei ole puolustusasianajajaa, sillä hän antoi heinäkuussa potkut asianajajilleen ja sanoi edustavansa itse itseään.

Valmisteli iskuja huolella

Syytetty oli valmistellut verilöylyään ainakin vuodesta 2017 saakka. Hän oli hankkinut tuhansittain panoksia ja useita sarjatuliaseita. Kahta kuukautta ennen hyökkäystä hän kävi Christchurchissa ja kuvasi dronella al-Noorin moskeijaa ja teki tarkkoja muistiinpanoja kulkureiteistä moskeijalle.

Ennen hyökkäystä syytetty latasi yli 70-sivuisen, vihaa uhkuvan manifestin äärioikeistolaisille sivustoille. Hän kuvasi veritekonsa kypäräänsä kiinnittämällään kameralla ja välitti ne verkkoon.

Hyökkääjällä oli mukanaan myös omatekoisia palopommeja, joita hän ei kuitenkaan käyttänyt.

Iskujen jälkeen Uusi-Seelanti kiristi pikavauhtia aselakejaan.

STT

