WSJ: TikTokin kaupat olisi voitu tehdä Yhdysvalloissa jo maanantaina – Trumpin kommentti pisti neuvottelut jäihin

Microsoftin ja kiinalaisen ByteDance-yhtiön neuvottelut TikTok-sovelluksen Yhdysvaltojen toimintojen ostamisesta on pantu toistaiseksi jäihin, kertoo Wall Street Journal.

Lehden mukaan päätöksen taustalla on presidentti Donald Trumpin perjantaina ilmaisema vastustus kaupalle. Trump ilmoitti samana päivänä, että TikTok aiotaan kieltää Yhdysvalloissa, koska Kiinan tiedustelupalvelun on uumoiltu käyttävän sitä vakoiluun.

WSJ:n mukaan ilman Trumpin kommentteja molemmat yhtiöt uskoivat, että kaupan isoimmista linjoista olisi saatu sovittua jo maanantaina. Lehti kertoi tietojen olevan peräisin asiaa tuntevilta tahoilta, mutta ei nimennyt lähteitään sen tarkemmin.

WSJ:lle puhuneen henkilön mukaan kaupan molemmat osapuolet yllättyivät täysin Trumpin kommenteista. Toinen lähde kertoi Valkoisen Talon olleen mukana keskusteluissa viikkoja ja tehneen alusta alkaen selväksi, että TikTok halutaan amerikkalaisomistukseen.

Kauppoja ei ole WSJ:n mukaan kuopattu kokonaan.

TikTok: Me emme ole menossa minnekään

Trumpin uhkaukset ja vastustus saivat TikTokin tekemään lisää myönnytyksiä, ja yhtiö kertoi lauantaina, että se aikoo luoda Yhdysvaltoihin 10 000 uutta työpaikkaa seuraavan kolmen vuoden aikana.

TikTokin Yhdysvaltojen pääjohtaja Vanessa Pappas vakuutti lauantaina yhtiön tekevän töitä myös sen eteen, että käyttäjille on tarjolla turvallinen sovellus.

– Me emme ole menossa minnekään, Pappas kommentoi tiedotteessa.

TikTokin mahdollinen kielto Yhdysvalloissa tai sen myyminen ei välttämättä vaikuttaisi mitenkään sen toimintoihin muualla maailmassa. Varsinkin nuorison suosimalla sovelluksella on arviolta miljardi käyttäjää ympäri maailmaa.

STT

