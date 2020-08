Yhdysvallat uhkaa jatkaa vääntöä Iranin asevientikiellosta YK:ssa ensi viikolla – aikoo käyttää kiisteltyä ydinsopimuksen yksityiskohtaa pakotteiden palauttamiseen

Yhdysvallat aikoo jatkaa vääntöä Iranin asevientikiellosta ja muista YK:n pakotteista ensi viikolla, sanoo presidentti Donald Trump.

Yhdysvallat ajoi asevientikiellolle jatkoa YK:n turvallisuusneuvostossa, mutta hävisi asiaa koskevan äänestyksen perjantaina.

Yhdysvallat vetäytyi Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta Trumpin johdolla vuonna 2018.

Sanktiokysymyksessä Yhdysvallat kuitenkin katsoo olevansa edelleen sopimuksen osapuoli. Se aikoo vetäytymisestään huolimatta käyttää kiisteltyä sopimusteknistä yksityiskohtaa pakotteiden palauttamiseen. Sopimuksessa mukana oleva maa voi yksipuolisesti vaatia sanktioiden palauttamista, jos Iran rikkoo sopimuksen ehtoja.

Asevientikiellon on määrä raueta lokakuun puolivälissä. Asiasta sovittiin ydinsopimuksessa, jonka Iran solmi YK:n turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenen – Britannian, Kiinan, Ranskan, Venäjän ja Yhdysvaltojen – sekä Saksan kanssa vuonna 2015.

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain manööverit voivat aiheuttaa turvallisuusneuvostossa diplomaattisen kriisin. Erityisesti monet Euroopan maan ovat suhtautuneet skeptisesti siihen, että Yhdysvallat saisi runnottua sanktiot voimaan. Pelkkä yritys tosin voi vaikeuttaa turvallisuusneuvoston toimintaa.

Putin ehdotti hätäkokousta, Trump ei lupaa osallistua

Trump otti kantaa asiaan lehdistötilaisuudessa golfklubillaan New Jerseyssä lauantaina paikallista aikaa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan turvallisuusneuvoston eurooppalaiset maat kannattavat periaatteessa asevientikiellon jatkamista, sillä sen kumoamisen nähdään lisäävän epävakautta Lähi-idässä. Ne kuitenkin vaalivat ensisijaisesti ydinsopimusta. Iran taas on ilmoittanut, että asevientikiellon jatkaminen tarkoittaisi ydinsopimuksen loppua.

Perjantaina turvallisuusneuvostossa kiellon puolesta äänestivät vain Yhdysvallat ja Dominikaaninen tasavalta. Kiina ja Venäjä vastustivat kiellon jatkamista. Muut 11 jäsenmaata pidättäytyivät äänestämästä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti perjantaina, että Iranin tilanteen vuoksi olisi syytä pitää hätäkokous. Siihen osallistuisivat turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat sekä ydinsopimuksessa mukana oleva Saksa.

Trump sanoi lauantaina, ettei todennäköisesti osallistu kokoukseen.

– Uskoakseni odotamme yli vaalien, hän sanoi marraskuun presidentinvaaleihin viitaten.

Putinin sanoi lausunnossaan, että turvallisuusneuvoston sananvaihto Iran-kysymyksessä muuttuu yhä kireämmäksi. Presidentti myös arvioi, että Venäjän liittolaismaa Iran on saanut osakseen syytöksiä, joilla ei ole pohjaa.

Iran puolestaan ylisti turvallisuusneuvoston päätöstä tuoreeltaan. Iranin ulkoministeriön edustajan mukaan Yhdysvallat ei ole koskaan historiansa aikana ollut niin eristyksissä kuin se on nyt.

STT

