Yhdysvallat asettaa pakotteita Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lamille ja kymmenelle muulle korkeassa asemassa toimivalle virkamiehelle.

Valtiovarainministeriön lausunnossa syyksi kerrotaan Hongkongin autonomian heikentäminen. Hongkongissa tuli kesäkuun lopussa voimaan Kiinan masinoima turvallisuuslaki, joka on saanut laajaa kritiikkiä kansainvälisesti, myös Yhdysvalloilta.

Pakotteet vievät Lamilta ja muilta virkamiehiltä pääsyn kaikkiin varoihin ja omistuksiin Yhdysvalloissa. Myös liiketapahtumat yhdysvaltalaisten tahojen ja pakotteiden kohteiden kanssa kriminalisoidaan.

Ulkoministeri Mike Pompeon mukaan Yhdysvallat toimii, sillä Kiina on rikkonut lupauksensa Hongkongin itsehallinnon säilyttämisestä.

– Tämän päivän toimet lähettävät selvän viestin, että Hongkongin viranomaisten toimia ei voi hyväksyä ja että ne ovat ristiriidassa ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen sekä Kiinan ja Britannian yhteisen julistuksen kanssa, joihin Kiina on sitoutunut, Pompeo sanoi.

Yhdysvallat on aiemmin vastannut turvallisuuslakiin muun muassa viemällä Hongkongilta erityisaseman, joka takasi alueelle esimerkiksi kauppaan, tulleihin ja matkustamiseen liittyviä etuja.

