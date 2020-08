Yhdysvallat solmi 1,5 miljardin dollarin rokotesopimuksen – Trump toivoo rokotteen valmistuvan ennen vaaleja

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tiistaina paikallista aikaa 1,5 miljardin dollarin arvoisesta koronavirusrokotesopimuksesta biotekniikkayritys Modernankanssa. Sopimukseen sisältyy 100 miljoonaa annosta rokotetta.

Yhteistyötä Yhdysvaltain terveysviraston kanssa tekevällä Modernalla on käynnissä rokotteen kolmannen vaiheen kliiniset kokeet.

Viraston pääjohtaja Anthony Fauci arvioi, että rokotteen toimivuudesta tuskin tiedetään ennen vuoden loppua. Trump on toivonut, että rokote valmistuu ennen marraskuun presidentinvaaleja.

Yhdysvallat on tehnyt yhteensä kuusi samankaltaista sopimusta sitten toukokuun. Yhteensä Yhdysvallat on sopinut sadoista miljoonista rokoteannoksista. Trumpin tarkoituksena on ollut tuottaa ja levittää rokote kaikkien satojen miljoonien yhdysvaltalaisten ulottuville ensi vuoden tammikuuhun mennessä.

Venäjä ilmoitti valmiista rokotteesta

Venäjä kertoi tiistaina harpanneensa koronaviruspandemian vastaisen taistelun kärkeen, kun presidentti Vladimir Putin ilmoitti maan saaneen rokotteen valmiiksi. Putinin mukaan rokote antaa ”pysyvän immuniteetin” koronavirusta vastaan.

Rokote rekisteröitiin tiistaiaamuna. Se on ensimmäinen uutta koronavirusta vastaan kehitetty valmis rokote. Sillä on jo rokotettu muun muassa Putinin tytär.

Tiistaina Venäjän viranomaiset kertoivat, että rokotteen kolmannen vaiheen kliiniset kokeet alkavat keskiviikkona ja laajamittainen valmistus aloitetaan syyskuussa.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO kertoi tiistaina, että Venäjän rokotteen täytyy käydä läpi mittava turvallisuusarviointi ennen kuin sille voidaan myöntää WHO:n hyväksyntä.

Euroopan komissiolle 700 miljoonaa rokotetta

Maailmassa on tilattu ennakkoon yhteensä ainakin 5,7 miljardia koronarokoteannosta.

Viidellä rokotteella, kolmella länsimaisella ja kahdella kiinalaisella, on käynnissä kolmannen vaiheen kliiniset kokeet, joissa on mukana tuhansia ihmisiä.

Brittiläinen Oxfordin yliopisto, joka tekee yhteistyötä ruotsalais-britannialaisen lääkefirmaAstraZenecan kanssa, toivoo saavansa tuloksia syyskuussa. Modernan aikatavoitteena on tämän vuoden loppu, ehkä jo marraskuu.

Euroopassa Oxford ja AstraZeneca sekä Sanofin ja GSK:n yhteishanke ovat sopineet tai ovat sopimassa Euroopan komission kanssa 700 miljoonasta rokotteesta.

Brexitin takia Britannia neuvottelee erikseen rokotteesta. Sen on tarkoitus tilata 250 miljoonaa rokotetta neljältä eri kehittäjältä.

Japanin on määrä hankkia 490 miljoonaa rokotetta kolmelta eri taholta.

Brasiliassa testataan kiinalaisrokotetta

Brasilian on tarkoitus tilata 100 miljoonaa annosta AstraZenecalta. Se tekee myös yhteistyötä kiinalaisen Sinovacin kanssa, jolta maan on tarkoitus saada 120 miljoonaa rokotetta. Kiinalaisrokotetta testataan jo Brasiliassa.

Lisäksi kiinalaisyrityksistä rokotetta testaa Sinopharm.

Epidemiavalmiusinnovaatioihin keskittyvän koalition CEPI:n, jota on ollut perustamassa Bill ja Melinda Gatesin säätiö, on tarkoitus turvata rokotusten tasapuolinen saanti. Se on ennakkotilannut 300 miljoonaa rokoteannosta kehittyville maille yhteistyössä Kansainvälisen rokoteallianssi Gavin kanssa.

Intialainen Serum Institute of India (SII) tulee tuottamaan miljardeja rokoteannoksia Aasiassa ja muualla. SII on maailman suurin rokotevalmistaja-

