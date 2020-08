Yhdysvalloissa poliisin ampumaa mustaa miestä ei pidetä enää käsiraudoissa sairaalassa

Yhdysvalloissa poliisin ampumaa mustaihoista Jacob Blakea ei pidetä tämän asianajajan mukaan enää sairaalassa käsiraudoissa. Asiasta kertovat useat kansainväliset mediat.

Blaken perhe kertoi aiemmin, että tämä oli kahlittu sairaalasänkyynsä.

Poliisi ampui Blakea Wisconsinin osavaltiossa useita kertoja selkään noin viikko sitten. Blake selvisi hengissä, mutta on halvaantunut.

Washington Post kirjoittaa, että osa ampumiseen johtaneista tapahtumista ovat yhä epäselviä.

Wisconsinissa sijaitsevan Kenoshan poliisipäällikkö Daniel Miskinis sanoi perjantaina, Blaken olevan pidätettynä, sillä hänestä oli tehty pidätysmääräys viime kuussa. Poliisipäällikkö ei osannut perjantaina kertoa, liittyikö viime viikonlopun ampuminen pidätysmääräykseen.

Ristiriita valkoisen ampujan ja Blaken kohtelun välillä

Ampuminen on herättänyt jälleen poliisin harjoittamaa väkivaltaa ja rasismia kritisoivia mielenosoituksia Yhdysvalloissa.

Aiemmin viikolla 17-vuotias, valkoinen mies pidätettiin epäiltynä ampumisesta Kenoshan mielenosoituksissa. Kaksi ihmistä kuoli ja yksi haavoittui, kun rynnäkköaseella varustautunut mies avasi tulen mielenosoittajia kohti.

Epäillyn oikeudenkäynti on siirretty syyskuun lopulle, kirjoittaa muun muassa BBC. Epäillyn ampujan ja Blaken kohteluiden merkittävät erot ovat herättäneet kritiikkiä.

Poliisien harjoittamaa väkivaltaa vastaan on osoitettu Yhdysvalloissa ja maailmalla erityisesti mustan George Floydin kuoleman jälkeen. Floyd kuoli pidätystilanteessa, kun poliisi painoi tätä polvella niskaan useiden minuuttien ajan. Verkossa levinneellä videolla näkyy, kuinka Floyd sanoo toistuvasti, ettei pysty hengittämään.

Videolla tallentui myös tilanne, jossa poliisi ampui Blakea. Rasismia ja poliisin harjoittamaa väkivaltaa vastustavat ovatkin kysyneet, kuinka moni väkivaltainen pidätys jää epätietoisuuteen vain siksi, että sivullinen ei sattunut kuvaamaan niitä.

