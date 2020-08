YK muistuttaa teemapäivän tahdonvastaisesti kadonneiden ahdingosta

Tänään vietetään kansainvälistä kadonneiden YK-päivää. Teemapäivää on vietetty vuodesta 2011 lähtien aina elokuun 30. päivänä.

Teemapäivästä päätettiin vuonna 2010, kun YK:n yleiskokous juhlisti tahdonvastaisia katoamisia koskevan yleissopimuksen voimaanastumista.

Suomen YK-liiton mukaan tahdonvastaiset katoamiset ovat ”karmaiseva ihmisoikeudellinen epäkohta ympäri maailmaa”, ja niiden tavoitteena on vaientaa poliittisia vastustajia ja terrorisoida yhteisöjä. Liitto nimeää ongelmiksi myös katoamisten jälkeisen omaisten, ihmisoikeustaistelijoiden ja oikeustoimijoiden ahdistelun sekä syyllisten syyttämättä jättämisen.

YK kertoo teemapäivän verkkosivulla, että aiemmin tahdonvastaisia katoamisia käyttivät sotilasdiktatuurit, mutta nykypäivänä niitä tapahtuu myös esimerkiksi maissa, joissa on sisäisiä konflikteja.

YK:n erilaisten teemapäivien tavoitteena on herättää keskustelua ja lisätä tietoisuutta maailmanlaajuisille huolenaiheille, mobilisoida poliittisia päättäjiä ja resursseja sekä juhlistaa ja vahvistaa ihmiskunnan aiempia saavutuksia.

https://www.un.org/en/observances/victims-enforced-disappearance

STT