Yksi ihminen on kuollut Valko-Venäjän protesteissa, vahvistaa poliisi

Valko-Venäjän mielenosoituksissa on kuollut yksi ihminen, vahvistaa paikallinen poliisi. Maan sisäministerin mukaan jonkinlainen räjähde laukesi surmansa saaneen mielenosoittajan kädessä. Ministeri kertoo miehen yrittäneen heittää räjähteen viranomaisia kohti.

Paikallisen ihmisoikeusjärjestö kertoi jo aiemmin, että mielenosoituksissa on kuollut yksi ihminen.

Useat tuhannet ihmiset ovat olleet kaduilla protestoimassa sunnuntaisten presidentinvaalien tuloksia. Uutistoimisto AFP on kertonut, että poliisi on ampunut kumiluoteja ja käyttänyt kyynelkaasua hajottaakseen mielenosoituksia.

Virallisten tulosten mukaan istuva presidentti Aleksandr Lukashenko voitti vaalit ylivoimaisesti 80 prosentilla äänistä. Oppositio sekä useat länsimaat ovat ilmaisseet epäilynsä siitä, että vaalit olivat vilpilliset.

Opposition ehdokas ei ole hyväksynyt vaalien tulosta

Opposition presidenttiehdokas Svetlana Tihanovskaja on kieltäytynyt hyväksymästä vaalien virallisia tuloksia ja on vaatinut, että Lukashenko luopuu vallastaan.

Tihanovskajan olinpaikka ei myöhään maanantaina ollut tiedossa. Hänen edustajansa kertoi uutistoimisto AFP:lle, että vaalikampanjaväen tiedossa ei ollut, missä Tihanovskaja on.

Myös Liettuan ulkoministeri sanoi, ettei ollut tavoittanut Tihanovskajaa moneen tuntiin myöhään maanantaina.

– Yritin tavoitella häntä monen tunnin ajan, mutta hänen olinpaikkansa ei ole ollut tiedossa sen jälkeen kun hän meni tekemään valitusta vaalikomissiolle, ulkoministeri Linas Linkevicius kertoi AFP:lle.

– Tämä herättää huolta hänen turvallisuudestaan, ulkoministeri jatkoi.

Valko-Venäjällä on ollut sunnuntain vaalien jälkeen laajoja mielenosoituksia, joita poliisi on tukahduttanut väkivaltaisesti. Maanantain vastaisena yönä poliisi pidätti mielenosoituksissa 3 000 ihmistä, joista arviolta 1 000 pidätettiin Minskissä.

STT

Kuvat: