Ylen tiedot: Myös Petri Honkonen lähtee mukaan keskustan puheenjohtajakisaan

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen on asettumassa Ylen tietojen mukaan ehdolle puolueensa puheenjohtajakisaan. Yle kertoo saaneensa tietonsa toisistaan riippumattomista lähteistä.

Honkonen pitää huomenna tiedotustilaisuuden. Aiemmin tänään lähetetyn kutsun mukaan tilaisuuden aiheena on ”Suomen keskustaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset”. Honkosta on ennakkoarvioissa pidetty yhtenä mahdollisena puheenjohtajakisan kandidaattina.

Aiemmin keskustan puheenjohtajan paikkaa ovat ilmoittaneet tavoittelevansa istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni ja kansanedustaja Annika Saarikko.

Keskustan puoluekokous pidetään Oulussa 4.-6. syyskuuta.

