Afganistanin hallitus ja Taleban aloittivat aseleponeuvottelut, mahdollinen rauha siintää ehkä vasta vuosien päässä ja on kovan työn takana.

Afganistanin hallituksen ja Taleban-sissiliikkeen aseleponeuvottelut alkoivat lauantaina Dohassa Qatarissa. Neuvotteluista odotetaan vaikeita ja pitkiä.

Mahdollisen rauhansopimuksen aikaansaamiseen voi mennä vuosia, koska kummankin osapuolen olisi tehtävä merkittäviä myönnytyksiä. Taleban haluaisi perustaa Afganistaniin tiukkaa islamin tulkintaa ajavan valtion, kun taas maan nykyinen hallinto kannattaa vapaamielisempää suuntausta.

– Osapuolten on päätettävä, miten he voivat saada aikaan sellaisen maan, jota Afganistanin kansa vaatii: yhdistyneen maan, jonka hallinto heijastaa sitä, että maa ei enää ole sodassa, neuvoi Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on usean otteeseen sanonut, että hän haluaisi kaikkien ulkomaisten joukkojen lähtevän Afganistanista ensi vuoden aikana.

Parta harmaantui, sota jatkuu

Odotukset pikaisesta rauhasta eivät olleet korkealla Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa.

– Partani oli musta, kun sota alkoi. Nyt se on lumenvalkoinen, ja sota jatkuu edelleen. En usko sodan loppuvan pian, koska kumpikin osapuoli haluaa saada läpi kaikki omat vaatimuksensa ja oman järjestelmänsä, pohti Obaidullah, 50.

Monet Afganistanissa pelkäävät, että Talebanin paluu valtaan merkitsisi myös julman sharia-lain paluuta.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on kehottanut osapuolia kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

– Osapuolien, samoin kuin tulevan Afganistanin hallituksen, tulee kunnioittaa naisten oikeuksia ja lehdistönvapautta, lopettaa kidutuksen käyttö tutkintavankeudessa ja varmistaa, että väärinkäytöksien uhriksi joutuneet saavat oikeutta, muistutti järjestön edustaja Patricia Gossman.

STT

