Alkuviikon avaruussää jatkuu hyvänä etelän revontulibongareiden kannalta – maallinen sää voi vaikeuttaa taivaan tarkkailua pohjoisessa

Tavallista suurempi mahdollisuus revontulien näkemiseen jatkunee alkuviikosta myös Lapin eteläpuolisessa Suomessa, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Viikonloppuna komeita revontulia on näkynyt ainakin Tampereella asti.

Sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä on tulossa verrattain selkeä eteläisessä ja keskisessä Suomessa, vaikka pientä sumua voi syntyä. Oulun ja Sodankylän välillä on kuitenkin sateinen pilvilautta, joka leviää sunnuntai-iltaa kohden pohjoisemmaksi ja tekee mahdollisten revontulien näkemisestä liki mahdotonta.

STT

Kuvat: