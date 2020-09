Amnesty: Twitter on turvaton paikka naisille – ”Häirintä on johtanut siihen, että monet naiset alkavat sensuroida itseään”

Twitter on yhä turvaton paikka naisille, selviää Amnesty Internationalin tuoreesta analyysistä. Järjestö kirjoittaa tiedotteessa, että naisten kohtaama jatkuva uhkailu ja häirintä sosiaalisessa mediassa ovat keinoja hiljentää ja estää naisia osallistumasta julkiseen keskusteluun.

Amnestyn Suomen osaston sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan häirinnän asiantuntija Pia Puu Oksanen sanoo tiedotteessa, että ilmiö näkyy myös Suomessa.

– Naisten kohtaama jatkuva häirintä on johtanut siihen, että monet naiset alkavat sensuroida itseään. He eivät uskalla ilmaista mielipiteitään tai he lähtevät kokonaan pois esimerkiksi Twitteristä, hän sanoo.

Tiedotteessa sanotaan, että suhteettoman suuri osa häirinnästä kohdistuu rodullistettuihin naisiin, uskonnollisiin vähemmistöihin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.

Amnesty toi ongelman esiin jo kaksi vuotta sitten. Tuoreessa analyysissä todetaan, että Twitterin tekemä työ asian korjaamiseksi on ollut vähäistä, vaikka yritys on järjestön mukaan toistuvasti luvannut puuttua naisiin kohdistuvaan verkkoväkivaltaan ja -häirintään.

Amnesty kertoo tiedotteessa, että Twitter olisi järjestön kanssa samoilla linjoilla siitä, että yrityksen tulisia toimia naisten suojelemiseksi. Twitterin mukaan jotkin Amnestyn analyysin kohdista voivat antaa ongelmasta vääristyneen kuvan, tiedotteessa sanotaan.

Järjestö kertoo, että ongelman laajuuden arvioiminen on haastavaa, sillä Twitter ei muun muassa tarjoa maakohtaista tietoa siitä, kuinka moni ilmoittaa häirinnästä.

STT