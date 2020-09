Amnesty: Yli 7 000 terveydenhuollon työntekijää kuollut koronavirukseen maailmanlaajuisesti

Maailmalla yhteensä yli 7 000 terveydenhuollon työntekijää on kuollut koronavirustartunnan seurauksena, selviää ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin analyysistä.

Järjestö raportoi koronaviruspandemian aiheuttamasta terveydenhuollon työntekijöiden uhrimäärästä viimeksi heinäkuussa, jolloin kuolleita oli 3 000. Määrän nopean kasvun taustalla on Amnestyn mukaan paitsi tartuntamäärien lisääntyminen myös järjestön käyttämien lähteiden määrän kasvu.

Eniten terveydenhuollon työntekijöiden kuolemia raportoitiin Meksikossa, jossa heitä on kuolonuhrien joukossa tiettävästi yli 1 300. Myös Yhdysvalloissa yli tuhat alan työntekijää on kuollut.

Suuria uhrimääriä kirjattiin myös Brasiliasta ja Venäjältä, joissa molemmissa alan kuolleita on yli 630. Intiassa on kuollut yli 570 terveydenhuollon työntekijää.

Todellinen uhrien määrä on järjestön mukaan luultavasti vahvistettua lukua korkeampi. Asian tilastointia vaikeuttaa se, että terveydenhuollon työntekijän määritelmä vaihtelee maittain ja tietoja kerätään eri tavoin. Monet analyysissa mukana olevat maat todennäköisesti raportoivat terveydenhuoltohenkilöstön kuolemista alakanttiin, Amnesty arvioi.

Analyysissa käytettyjä lähteitä ovat muun muassa hallitusten antamat luvut, sanomalehtien muistokirjoitukset ja terveysalan järjestöjen luettelot.

Lassi Lapintie

STT