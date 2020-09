Amorellan kyydissä olleet kuorma-autot pääsivät jatkamaan matkaansa

Viking Linen karille ajaneen Amorella-aluksen kyydissä olleet kuorma-autot ovat päässeet jatkamaan matkaansa Ahvenanmaalta, kertoi tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström STT:lle perjantaina. Yhtiön Rosella-laiva teki torstaina ylimääräisen lähdön, jolla kuorma-autot lasteineen ja kuljettajineen pääsivät eteenpäin.

Ahvenanmaalle jumittumisen syynä olivat pelastusyhtiö Alfons Håkansin vaatimat vakuudet. Viking Line tiedotti torstaina ottavansa vastuun vakuuksista.

Vakuudet eivät koskeneet laivalla olleita yksityisten ihmisten henkilöautoja.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) tutkijat saapuivat myöhään torstaina Amorellalle selvittääkseen, mitä turmassa tapahtui. Alus on korjaustelakalla Naantalissa.

Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi perjantaina, että tutkinnan tuloksia saadaan vielä odottaa.

Otkes on myös lähettänyt virka-apupyynnön Puolustusvoimille, jonka puolesta onnettomuutta tutkimaan lähtee muun muassa Merivoimien sukeltajia. He kuvaavat Amorellan ajoväylää veden alla.

STT

Kuvat: